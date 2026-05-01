La pandemia por Covid-19 no solo dejó estragos en la salud física de millones de personas; también evidenció problemáticas en el acompañamiento y la validación de las infancias, derivadas de factores sociales, económicos y de salud.

En este contexto, especialistas en salud mental e infancia conversaron con Fernanda Familiar en el programa ¡Qué Tal Fernanda!, de Imagen Radio. La charla se centró en el "síndrome del niño invisible", un fenómeno que afecta a una parte de la población infantil en México.

Síndrome del niño invisible en México: la crisis silenciosa de salud mental infantil Canva

¿Qué es el síndrome del niño invisible y por qué preocupa en México?

El llamado “síndrome del niño invisible” describe una forma de abandono emocional en la infancia, en la que los menores no reciben atención, validación ni acompañamiento afectivo.

Durante la entrevista, la periodista especializada en temas de infancia, Larisa Montero, explicó que no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno más amplio:

“Estamos en un escenario profundamente preocupante porque estamos teniendo esto que se gestó durante la pandemia (adultos estresados, adultos distraídos, adultos metidos en las pantallas) y eso está dando aún más invisibilidad a los niños.

Este problema se intensificó tras la pandemia. De acuerdo con UNICEF, el confinamiento incrementó los riesgos de aislamiento, ansiedad y falta de socialización en menores.

Síndrome del niño invisible en México: la crisis silenciosa de salud mental infantil Canva

En México, la situación se agrava por dinámicas familiares y sociales. Según Montero, el síndrome surge por la falta de presencia significativa de los adultos en la vida de los niños, ya que muchos pequeños pasan horas solos, convirtiendo a las pantallas en sus principales cuidadores.

Las pantallas, las redes sociales y las plataformas de streaming se han convertido en niñeras de los niños y las niñas, no solo de esta franja etaria de los ‘pandemials’, sino de muchas otras edades.

Por su parte, la psicoterapeuta Junúen Guerrero señaló que, a raíz de la pandemia, los problemas de ansiedad y depresión aumentaron 25%, lo que refleja la ausencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de una infancia plena.

Síndrome del niño invisible en México: la crisis silenciosa de salud mental infantil Canva

La crisis de salud mental infantil en México: cifras que alertan a especialistas

Junúen Guerrero explicó que el síndrome del niño invisible está directamente relacionado con problemas de salud mental en la infancia. Las cifras expuestas durante la entrevista reflejan una crisis estructural:

Entre el 13% y el 20% de los niños, de 0 a 17 años en México, ya cuentan con un diagnóstico formal de salud mental, pero el 40% vive con malestar emocional.

Guerrero añadió que, además del uso excesivo de pantallas, los menores pueden ser violentados en entornos digitales a través del acoso cibernético, sin dejar de lado la violencia intrafamiliar o el bullying escolar.

A esto se suma el acceso limitado a atención especializada:

Solo hay aproximadamente 350 paidopsiquiatras para más de 30 millones de niños.

Esta escasez evidencia una brecha crítica en el sistema de salud mental en el país.

Síndrome del niño invisible en México: la crisis silenciosa de salud mental infantil Canva.

Las consecuencias del Síndrome del niño invisible en las infancias

Las consecuencias ya son visibles en el comportamiento infantil. Montero describe un panorama alarmante:

Niños con nula capacidad para tolerar la frustración, agresivos, cada vez más diagnosticados con neurodivergencias y con dificultades para socializar.

A esto se suma la búsqueda de validación emocional en entornos digitales. Guerrero subrayó que el papel de las redes sociales en este fenómeno ya es objeto de estudio:

Todo lo que un niño hoy está dispuesto a hacer por validación externa… Me filmo, lo transmito en vivo porque necesito una validación que no estoy obteniendo en casa; un afecto que no estoy recibiendo, una familia que no me ve.

Síndrome del niño invisible en México: la crisis silenciosa de salud mental infantil Canva

¿Por qué los niños están siendo invisibilizados?

El fenómeno responde a múltiples factores sociales y familiares:

Falta de presencia adulta: Las pantallas se han convertido en niñeras, advierte Montero.

Entornos familiares vulnerables: Guerrero señala un dato contundente “Una familia que se desintegra expone a los infantes siete veces más a ser violentados”.

Violencia y riesgos sociales: Los niños invisibles pueden estar expuestos a explotación, acoso digital y violencia escolar.

Entorno urbano adverso: Luciana Renner, de Fundación Placemaking México, subraya: que los niños “Están perdiendo el derecho al contacto con la naturaleza, viven hacinados”. La falta de espacios públicos adecuados también limita su desarrollo emocional.

Síndrome del niño invisible en México: la crisis silenciosa de salud mental infantil Canva

De la invisibilidad a la atención: qué se puede hacer

Las especialistas coinciden en que la solución requiere cambios urgentes. Entre los puntos clave destacan:

Regulación del uso de dispositivos

Priorizar la salud mental infantil

Recuperar la convivencia y el espacio público

Renner destacó la importancia del entorno en el desarrollo infantil:

Espacios públicos que motiven su conexión con la naturaleza y la interacción con sus cuidadores.

Síndrome del niño invisible en México: la crisis silenciosa de salud mental infantil Canva

El síndrome del niño invisible no es solo un concepto, sino una realidad que refleja una infancia en riesgo. La combinación de abandono emocional, falta de atención especializada y cambios sociales ha derivado en una crisis silenciosa.

Como mencionan las especialistas en la actualidad, el reto no solo es reconocer el problema, sino actuar. Porque una infancia que crece sin ser vista puede convertirse en una generación marcada por la ausencia emocional.