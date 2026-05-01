Jürgen Damm apoya al ‘Chucky’ Lozano: ‘la gente no va a pagar las colegiaturas’

Hirving Lozano sumó un apoyo de un futbolista mexicano, después de que ‘El Chucky’ no tenga cabida en San Diego FC y esté cumpliendo el contrato que lo mantiene en el cuadro de la MLS sin poder jugar. Esta decisión le trajo como consecuencia no ser tomado en cuenta con miras al Mundial 2026, pero es algo que Jürgen Damm no toma mucho en cuenta, sino más bien se inclina por la cuestión económica, donde en unos 15 años “la gente no va a ir a pagar las colegiaturas de mis hijos”.

“Lo apoyo totalmente. Me pasó lo mismo en Atlanta United y tenía un contrato, no alto como él. No me iba tampoco. Sé que está el Mundial, lo que viene… Porque esa cantidad nunca la va a ganar en otro lado, si se viene a México le van a dar 1.5-2 millones de dólares al año.

'Chucky' Lozano se mantiene con contrato en San Diego Mexsport

Tienes que ver por el tema de tu futuro, tu familia, tu patrimonio. Hoy te vas a perder un Mundial en casa, que no sé qué, muy bonito, sé que te recordarán por siempre, pero en 15 años, la gente no va a ir a pagar las colegiaturas de mis hijos, no va a ir a pagar los viajes, tienes que asegurar”, comentó Jürgen Damm en entrevista con Hérculez Gómez.

‘El Chucky’ Lozano tiene un contrato de 7.4 millones de dólares que lo vincula con San Diego FC, un contrato que sugiere el ex de Tigres que debe aprovechar.

“Lo hice seis meses, estuve cobrando, llegué a un acuerdo con ellos, me dieron una parte de mi contrato. ‘Chucky’ lo tiene que hacer porque ese dinero nunca más lo volverá a ver, creo que nunca ganó eso, en Nápoles creo que le pagaban 2-3, en PSV menos, entonces tiene que aprovechar este contrato”, dijo Jürgen Damm.

En la actual temporada de la MLS, San Diego FC suma cinco derrotas, dos empates y tres victorias. Está ubicado en el lugar 11. Para el ex seleccionado mexicano, es algo increíble que tengan a un jugador cobrando cerca de 300-400 mil dólares mensuales y no lo usen.

“Algo extra pasó. Es increíble estarle pagando a un jugador 300-400 mil dólares mensuales y no usarlo, por lo pronto úsalo, están teniendo una racha muy difícil. Increíble la cantidad de dinero que están pagando por un jugador que tienen entrenando por un lado. Si fuera ‘Chucky’ me quedo los dos años que me quedan ahí. Tienen que llegar a un acuerdo, ‘Chucky’ está joven es una situación bastante complicada. Hay algo más que no sabemos”, dijo Damm.

El pasado 9 de enero de 2026, San Diego anunció que Hirving ‘El Chucky’ Lozano no figuraba en los planes deportivos del equipo. En su única temporada, el mexicano disputó 27 partidos en los que anotó nueve goles y completó 10 asistencias en la MLS.