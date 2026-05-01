Baja sensible de Cruz Azul para enfrentar al Atlas

Cruz Azul tendrá una baja sensible para el partido de ida contra el Atlas. Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido de este sábado, cuando los dirigidos por Joel Huiqui visiten el Estadio Jalisco, duelo de los Cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El técnico de Cruz Azul no quiere arriesgar de más al delantero charrúa, por lo que el originario de Montevideo no realizó el viaje a la Perla Tapatía, debido a que presente molestias musculares.

Gabriel 'Toro' Fernández es baja para la ida contra el Atlas Mexsport

Gabriel Fernández disputó 15 partidos con Cruz Azul, 10 de ellos como titular, donde anotó en cinco ocasiones y registró cuatro asistencias.

Cruz Azul tampoco contará con Nicolás Ibáñez ni Erik Lira, éste último fue convocado a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Christian Ebere se perfila como el sustituto del ‘Toro’ Fernández. El originario de Imo, Nigeria, suma 10 partidos disputados en el Clausura 2026, siendo uno de ellos como titular y no ha anotado.

¿DÓNDE VER EL ATLAS – CRUZ AZUL, IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL?

- Canal 5.

- TUDN.

- Vix.

Hora: 9:15 de la noche.

Árbitro central: Yonatan Peinado Aguirre.