Apple alcanza máximo histórico en ingresos y servicios durante el trimestre

Apple anunció este jueves que registró el mejor inicio de año en su historia en ganancias, impulsado por las ventas del iPhone, al cierre de su segundo trimestre fiscal concluido a finales de marzo.

El beneficio neto ascendió a 29 mil 600 millones de dólares, un aumento interanual del 19%, mientras que los ingresos alcanzaron 111 mil 184 millones de dólares, según informó la compañía. Resultados superan expectativas del mercado

Por acción, el beneficio fue de 2.01 dólares, por encima de los 1.95 dólares previstos por analistas, de acuerdo con FactSet.

"Hoy Apple se enorgullece en reportar el mejor trimestre de marzo en nuestra historia", afirmó el director ejecutivo, Tim Cook.

Durante el periodo, la empresa reportó un crecimiento de ventas de iPhone a doble dígito en todos sus mercados y un récord histórico en la unidad de servicios.

A pesar de los resultados, las acciones de Apple registraron una ligera caída durante la jornada. Ventas globales impulsadas por el iPhone 17

Especial

Entre enero y marzo, Apple obtuvo un beneficio neto de 29 mil 578 millones de dólares, un incremento del 19.4% frente al mismo periodo del año anterior.

Cook señaló que los ingresos del iPhone alcanzaron un récord trimestral gracias a la "extraordinaria demanda del iPhone 17", mientras que los servicios también marcaron un máximo histórico.

Las ventas netas crecieron un 16.6% interanual, hasta 111 mil 184 millones de dólares.

En América, las ventas alcanzaron 45 mil 093 millones de dólares, un aumento del 11.8%. En Europa sumaron 28 mil 055 millones de dólares , con un crecimiento del 14.7%. En Japón, los ingresos llegaron a 8 mil 401 millones de dólares, un alza del 15%. En China, el incremento fue del 28%, hasta 20 mil 497 millones de dólares.

Por líneas de negocio, Apple ingresó 56 mil 994 millones de dólares por ventas de iPhone, lo que representa un aumento del 21.7%. Las ventas de Mac alcanzaron 8 mil 399 millones de dólares, con un crecimiento del 5.7%, mientras que las de iPad subieron a 6 mil 914 millones de dólares, un 8% más.

La facturación por servicios aumentó un 16.3%, hasta 30 mil 976 millones de dólares, y las ventas de accesorios llegaron a 7,901 millones de dólares, un incremento del 5%. Resultados semestrales mantienen crecimiento de doble dígito

En los primeros seis meses de su ejercicio fiscal, Apple acumuló un beneficio neto de 71 mil 675 millones de dólares, lo que supone un aumento del 17.3%.

Las ventas en ese periodo alcanzaron 254 mil 940 millones de dólares, un crecimiento del 16%.

En América, los ingresos fueron de 103,622 millones de dólares, con un avance del 11.5%. En Europa sumaron 66,201 millones de dólares, un 13.6% más. Japón registró 17,814 millones de dólares, con un incremento del 9.4%, mientras que China alcanzó 46,023 millones de dólares, un crecimiento del 33.3%.

Por productos, Apple ingresó 142,263 millones de dólares por ventas de iPhone, un aumento del 22.7%. Las ventas de Mac se situaron en 16,785 millones de dólares, con una caída del 0.9%, mientras que las de iPad alcanzaron 15,509 millones de dólares, un 7% más.

La facturación por servicios aumentó un 15%, hasta 60,989 millones de dólares, y las ventas de accesorios sumaron 19,394 millones de dólares, con un ligero incremento del 0.6%. Inversionistas observan competencia en IA y cambios en liderazgo

iPhone 17 Air: por qué el nuevo teléfono de Apple no será para todos

Pese a los sólidos resultados, inversionistas han expresado preocupación por la posición de Apple frente a competidores como Google, Microsoft y OpenAI en la carrera de la IA generativa.

Además, se anunció un cambio en la dirección: John Ternus, de 50 años, asumirá como director ejecutivo a partir de septiembre, mientras que Tim Cook pasará a presidir la junta directiva. Flujo de caja, dividendos y recompra de acciones

"Nuestro sólido desempeño comercial durante el trimestre de marzo generó más de 28,000 millones de dólares en flujo de caja operativo", señaló el director financiero, Kevan Parekh.

El consejo de administración declaró un dividendo en efectivo de 0.27 dólares por acción, lo que supone un aumento del 4%, que será abonado el 14 de mayo.

Asimismo, autorizó un programa adicional para recomprar hasta 100,000 millones de dólares en acciones ordinarias de la compañía.

«pev»