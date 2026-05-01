Chivas retoma su temporada de ensueño y que Tigres puede convertir en una pesadilla en la liguilla

Hace un mes, el liderato y protagonismo del Clausura 2026 parecía que estaban en la bolsa de las Chivas del Guadalajara, que mandaban con puño de hierro después de haber comenzado con seis triunfos y haber llegado hasta la jornada 14 con una estela de 10 victorias: Pero la bofetada que el equipo de Gabriel Milito se llevó de su visita al Volcán fue una dolorosa vuelta a la realidad, en la que se desinflaron, se vieron superadas de la cima y con un entuerto de ir a la liguilla sin cinco titulares que buscan ser parte del combinado en el Mundial.

Chivas debe volver el sábado 2 de mayo al estadio del que el 11 de abril salió con cuatro dagas en el dorso luego de perder 4-1. Su tercer revés del curso (a cambio de 11 victorias), pero el más doloroso ante Tigres que reanimaba sus esperanzas de clasificarse a la liguilla luego de un lento inicio.

El doblete de Juan Brunetta, acompañado por goles de Rodrigo Aguirre y Ángel Correa pusieron a Chivas ante un panorama que no habían visto antes en el campeonato, un rival con mucha pegada que no temió ponerle la cara a la que en ese momento era la mejor ofensiva, que apenas puso un gramo de dignidad a ese descalabro con un tanto de Daniel Aguirre.

Ese 4-1 marcó el camino de Chivas para ceder la cima de la clasificación a la postre, además de que dejó una grieta que la recta final de la fase regular que se reflejó con un par de empates sin goles que fueron el pase directo a la segunda posición en la clasificación. El liderato que fue suyo la mayor parte del curso se les escapó de las manos.

Chivas vuelve al Estadio Universitario con los amargos recuerdos de su más reciente visita aún frescos y pasar saliva se hace más dificil cuando Milito sabe que no contará con el portero Raúl Rangel, el mediocampista Luis Romo, los extremos Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez, y el delantero Armando González. Cinco pilares de su equipo que alimentarán desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) sus anhelos mundialistas.

Esa noche del Volcán también fue fundamental para los Tigres, que después de esa velada volvieron a la zona de liguilla subiendo su nivel hasta alcanzar el cenit el último fin de semana de la fase regular con una goleada 5-1 ante Mazatlán.

Guido Pizarro preparó la recepción a las Chivas con plantilla completa, una vez que el Javier Aguirre despreció al talento mexicano (o naturalizado) felino para buscar un sitio en su Tri mundialista.

Los más recientes antecedentes también están del lado de los Tigres, que no pierden con el Rebaño desde el Clausura 2023 y luego de ese partido han sacado un par de triunfos y tres empates para comenzar una getatura que este fin de semana puede hacerse más grande.

El mayor consuelo de Chivas ahora es que la serie la cerrarán en el Akron el 9 de mayo, donde han construido una fortaleza en la que llevan 13 partidos sin derrotas. Así que este sábado puede ser un ejercicio de supervivencia para volver a casa donde tendrán mejores opciones de cerrar la eliminatoria de su lado al tener el factor de desempate de su lado por su posición en la tabla.

La temporada de ensueño del Guadalajara aún puede tener un final glorioso. Pero primero debe exorcizar el fantasma de aquella noche en Monterrey.

¿Dónde ver el partido Tigres vs. Chivas de la liguilla?

Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 19:00 horas del Centro de México

Sede: Estadio Universitario (El Volcán), San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Televisión abierta: Azteca 7

Televisión de paga: Fox One

Streaming: aztecadeportes.com y la App oficial de TV Azteca Deportes