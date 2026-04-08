¿Llega o no al Tour? La lesión de Isaac del Toro enciende la alarma a 90 días de la Grande Boucle

El golpe no sólo detuvo la bicicleta de Isaac del Toro, amenaza con alterar el calendario.

A 85 kilómetros de meta en la tercera etapa de la Itzulia País Vasco, Isaac del Toro bajó el ritmo hasta desaparecer del grupo. La caída había dejado algo más que raspaduras. Horas después, el parte médico del UAE Team Emirates-XRG puso nombre al daño. Desgarro muscular en el muslo derecho. Fin de la carrera. Inicio de la incertidumbre.

La escena corta de golpe una primavera que venía en ascenso. Ganador del UAE Tour, sólido en la Tirreno-Adriático y en el podio de la Strade Bianche bajo la sombra de Tadej Pogačar, Del Toro había llegado al País Vasco con aspiración real de general. No encontró continuidad. Octavo en la crono inicial, a 51 segundos de Paul Seixas, y luego una pérdida cercana a los dos minutos tras la segunda etapa. Octavo también en la clasificación al momento del abandono. La caída terminó de borrar cualquier cálculo deportivo.

El diagnóstico desplaza la conversación. Ya no es la Itzulia. Es julio. El reloj del músculo

Un desgarro en el muslo no responde a un único tiempo. El rango es amplio y, en el ciclismo de élite, cada semana cuenta.

Grado 1, entre 1 y 3 semanas.

Grado 2, de 4 a 8 semanas.

Grado 3, de 3 a 6 meses.

El equipo no ha detallado la gravedad. Esa omisión es el dato más pesado. Sin ese matiz, el escenario oscila entre una pausa breve y una carrera contrarreloj contra el calendario.

El Tour de Francia en el alambre

El Tour de France 2026 está fijado del 4 al 26 de julio. La distancia temporal desde abril parece cómoda en papel. No lo es en la práctica. Un ciclista no vuelve a competir al día siguiente de recibir el alta médica. Necesita reconstruir carga, ritmo y tolerancia al esfuerzo. Y hacerlo sin reabrir la herida. Ardenas en duda, Tour en tensión

Antes del verano, Del Toro tenía marcado un bloque clave. Amstel Gold Race el 19 de abril, La Flèche Wallonne el 22 y Liège-Bastogne-Liège el 26. Ese tríptico suele afinar piernas y jerarquías. Hoy queda en suspenso.

Si la lesión se ubica en un grado moderado, el mexicano podría salir de la fase clínica hacia finales de mayo o inicios de junio. Eso dejaría alrededor de cuatro semanas reales de preparación específica antes del Tour. Un margen estrecho para un debut o para aspirar a algo más que sobrevivir en la general. Si el desgarro es leve, la ventana se amplía y el plan se reordena con menos tensión. Si es grave, la discusión se termina.

Antecedentes y resistencia

En una trayectoria corta, los abandonos han sido excepción para Del Toro. El recuerdo más cercano se remonta al GP Miguel Indurain 2025. Antes, una fractura de fémur derecho en un entrenamiento en Italia lo sacó del mapa durante meses. Volvió. Y volvió mejor. Ese precedente no cura el músculo, pero define el carácter con el que encara la recuperación. La pregunta abierta

¿Está en riesgo el Tour? Sí, en términos competitivos. Incluso si llega, la forma será la incógnita. El Tour no concede periodos de ajuste. Exige desde el primer día.

Del Toro no ha perdido el verano, ha perdido margen y mucha de la decisión la tendrá el UAE Team.