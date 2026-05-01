Metro necesita renovación total, no solo mantenimiento: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció que el Metro ya no requiere únicamente labores de mantenimiento, dijo que es necesario una renovación total, debido al deterioro que presentan varias de sus líneas.

Ya no necesita solo mantenimiento, necesita renovación total, eso significa miles y miles de millones de pesos, lo vamos a hacer porque es el corazón de la movilidad”, expresó ante miles de estudiantes universitarios que recibieron un apoyo de mil 500 pesos para transporte.

Brugada Molina explicó que, para garantizar un mejor servicio a los usuarios, el primer paso de esta intervención en el Metro fue la rehabilitación de la Línea 1, cuya renovación concluyó el año pasado, luego de más de tres años de obras.

Foto: @MetroCDMX

Añadió que actualmente se realizan trabajos en diversas estaciones de la Línea 2, como parte de las obras vinculadas al Mundial de 2026 y reiteró que este mismo año iniciará la intervención de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.

Reconoció que estas obras podrían generar afectaciones temporales para los usuarios, entre ellos, miles de estudiantes que utilizan diariamente la línea verde para trasladarse a Ciudad Universitaria.

Sin embargo , aseguró que los trabajos permitirán contar con un sistema más eficiente y seguro.

Vamos a tener un excelente Metro cuando termine la renovación de la Línea 3”, sostuvo.

Brugada insistió en que la estrategia de modernización del sistema de transporte colectivo se realizará de manera gradual, interviniendo una línea a la vez.

Foto: Cuartoscuro / Rodolfo Angulo

Durante su mensaje, Brugada también defendió la política de mantener sin aumento la tarifa del Metro, al señalar que el subsidio representa actualmente el programa social más grande del gobierno capitalino.

Afirmó que conservar la tarifa de cinco pesos evita afectar la economía de las familias y mantiene al Metro de la Ciudad de México entre los más baratos del mundo, comparó el costo del pasaje con sistemas de transporte de ciudades como São Paulo y Buenos Aires, donde, dijo, las tarifas son considerablemente más altas.

Continuar con esa tarifa significa garantizar no darle un golpe al estómago de las familias”, concluyó.

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