¿A qué hora ver en Imagen TV el concierto de BTS: Map of the soul ON:E?

La fiebre por el K-pop vuelve a encenderse en México con una cita imperdible para las ARMY. El fenómeno global BTS aterriza en la pantalla chica con la transmisión especial de su concierto Map of the Soul ON:E, una producción que marcó un antes y un después en la industria musical.

¿Cuándo van a pasar BTS: Map of the soul ON:E en la televisión?

La cita es este domingo 3 de mayo a las 18:00 horas a través de Imagen Televisión, en el canal 3.1 de televisión abierta. Se trata de una oportunidad única para revivir uno de los shows más ambiciosos del grupo surcoreano, justo días antes de su esperado regreso a los escenarios mexicanos.

Map of the Soul ON:E se transmitirá este 3 de mayo a las 18:00 horas. IMDb

En 2020, el mundo del entretenimiento se detuvo por la pandemia de COVID-19, obligando a cancelar giras multitudinarias, incluida la de BTS. Sin embargo, lejos de desaparecer, la agrupación reinventó la experiencia en vivo con Map of the Soul ON:E, un espectáculo pensado exclusivamente para formato virtual.

Transmitido originalmente los días 10 y 11 de octubre desde el KSPO Dome en Seúl, el concierto reunió a casi un millón de espectadores de 191 países, consolidándose como uno de los eventos online más exitosos de su tiempo.

El show fue creado como alternativa tras la cancelación de su gira mundial. ChatGPT

Map of the Soul ON:E: El concierto que redefinió la era digital

La producción, desarrollada por HYBE (antes Big Hit), elevó el estándar de los conciertos digitales al incorporar tecnología de realidad aumentada (AR) y realidad extendida (XR). Los integrantes de BTS aparecían en escenarios que iban desde paisajes futuristas hasta entornos surrealistas, creando una experiencia inmersiva sin precedentes.

Además, el show incluyó la función “ARMY on Screen”, que permitía a fans aparecer en tiempo real en pantallas alrededor del escenario, generando un vínculo emocional que rompía la distancia física.

El concierto reunió a casi un millón de fans en todo el mundo. X

¿Cuál es el setlist de Map of the soul ON:E?

El concierto se centró en los álbumes Map of the Soul: Persona y Map of the Soul: 7, y ofreció momentos memorables que ahora podrán disfrutarse nuevamente en televisión.

Entre los más destacados están:

La potente apertura con “ON”, acompañada de una imponente escenografía.

Las presentaciones en solitario de cada integrante, como el carismático “Filter” de Jimin o el emotivo “Inner Child” de V.

Las unidades que mostraron la fuerza de la rap line y la sensibilidad de la vocal line.

El cierre con “We Are Bulletproof: the Eternal”, un homenaje a su trayectoria y a sus fans.

El concierto destaca por su innovador uso de realidad aumentada y escenarios digitales. X

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

La transmisión cobra aún más relevancia porque funciona como antesala de los conciertos que BTS ofrecerá en la Ciudad de México. El grupo tiene programadas tres fechas —7, 9 y 10 de mayo— en el Estadio GNP Seguros, donde se espera un lleno total.

El regreso de la banda ha generado una demanda sin precedentes, con boletos agotados en tiempo récord y una conversación nacional que incluso ha involucrado a autoridades. La alta expectativa confirma el impacto cultural que BTS tiene en el país desde su última visita en 2017.

BTS se presentará en la CDMX con tres fechas completamente agotadas. Especial

Para quienes no pudieron vivir el concierto en su formato original o desean repetir la experiencia, esta transmisión representa una oportunidad invaluable. Así que prepara tu lightstick, ajusta el volumen y aparta tu domingo: Map of the Soul ON:E llega a la televisión mexicana para recordarnos por qué BTS es uno de los grupos más influyentes del mundo.