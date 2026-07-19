VIDEO: Como en las bodas, Isaac del Toro le regaló el ramo a su novia tras subir al podio del Tour de Francia

En medio de una de las jornadas más intensas de su naciente carrera, Isaac del Toro encontró espacio para un gesto que rápidamente conquistó las redes sociales. Después de subir al podio de la etapa 15 del Tour de Francia 2026 para recibir el maillot blanco que lo acredita nuevamente como el mejor ciclista joven de la competencia, el mexicano abandonó el escenario con el tradicional ramo de flores entre las manos.

Unos pasos después apareció Romina Hinojosa. Del Toro sonrió, se acercó y le entregó el ramo a su novia, también ciclista profesional, en una escena que recordó al momento en que las novias lanzan el bouquet durante una boda. La reacción de ambos provocó sonrisas entre quienes presenciaban la ceremonia y el video no tardó en viralizarse.

El momento fue difundido por las redes sociales oficiales del Tour de Francia, donde aficionados destacaron la naturalidad del gesto y la complicidad de la pareja, que desde hace tiempo comparte tanto la vida personal como la pasión por el ciclismo.

Isaac del Toro luce en la Etapa 15

La escena llegó después de una actuación que rozó la épica. El corredor del UAE Team Emirates terminó tercero en la etapa con final en Plateau de Solaison, suficiente para recuperar el maillot blanco y volver a colocarse como el mejor joven de la carrera, además de cerrar la segunda semana instalado en el podio de la clasificación general.

La jornada, sin embargo, estuvo lejos de ser sencilla. Del Toro sufrió una caída a poco más de 20 kilómetros de la meta durante un accidente múltiple que también provocó el abandono del danés Jonas Vingegaard, quien tuvo que ser trasladado a un hospital tras lesionarse el hombro derecho.

Lejos de resignarse, el mexicano se levantó de inmediato, cambió el dolor por determinación y volvió a montar la bicicleta. Consiguió enlazar nuevamente con el grupo de favoritos antes del ascenso definitivo al Plateau de Solaison, donde mostró una fortaleza impropia de un debutante en la Grande Boucle.

En la subida final c ontó incluso con el respaldo de su compañero Tadej Pogacar, quien marcó el ritmo para ayudar a proteger las opciones del ensenadense. Del Toro resistió hasta los últimos metros, aunque el belga Remco Evenepoel lanzó el ataque definitivo para quedarse con la victoria de etapa, mientras Pogacar cruzó segundo y el mexicano completó el podio.

Isaac del Toro logró su tercer podio en el Tour de Francia 2026 Reuters

El tercer lugar tuvo un valor mucho mayor que el resultado deportivo. Le permitió recuperar el maillot blanco y confirmar que, a sus 22 años, es una de las grandes revelaciones de esta edición del Tour de Francia.

Y cuando parecía que la historia del día terminaba con la ceremonia protocolaria, Del Toro añadió un capítulo más. En lugar de conservar el ramo como recuerdo, decidió colocarlo en las manos de Romina Hinojosa, quien lo ha acompañado durante la carrera. Un gesto sencillo que, por unos segundos, robó protagonismo incluso a la montaña alpina y convirtió el podio en una escena digna de una celebración nupcial.