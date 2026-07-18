Pogacar reveló el nivel de Isaac del Toro en la Etapa 14 del Tour de Francia

Tadej Pogacar admitió que Isaac del Toro no estaba en su mejor versión en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026, por lo que decidió esperar los dos últimos kilómetros de subida para ver si se producían movimientos y lanzar su poderosa ofensiva.

“Sabía que Isaac (del Toro) no estaba en su mejor versión, así que decidí esperar a que llegaran los dos últimos kilómetros de subida y ver si se producían otros movimientos. Sin embargo, el equipo Decathlon CMA CGM impuso un ritmo muy fuerte y empezaron a descolgar rivales, uno a uno. Me sentía bien, así que decidí lanzarme en esos dos kilómetros finales. Conocía muy bien ese tramo, y el público me dio un impulso extra. Me sentía bien, así que aproveché la oportunidad”, indicó el esloveno.11

Isaac del Toro subió, por tercera ocasión, al podio del Tour de Francia 2026 AFP

Pogacar destacó la presencia que se dieron cita a lo largo del recorrido de la Etapa 14 y admitió que nunca había vivido algo así.

“Debo dar las gracias a todos los aficionados que se acercaron a ver la etapa. Fue inolvidable ver tanto público en las subidas; nunca había vivido algo así. Gracias a todos. Existe un gran respeto entre los ciclistas y creo que hemos ofrecido un gran espectáculo. Me gusta vernos correr de esta manera”, señaló el “maillot” amarillo.

El equipo del UAE realizó un gran trabajo en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026 AFP

Este sábado 18 de julio, Pogacar emuló el triunfo que tuvo hace tres años en Le Markstein. El líder del UAE se impuso por 38 segundos de diferencia sobre Isaac del Toro y avisó que la Etapa 15 será dura para su equipo, pero estarán listos para responder.

“Nos habíamos marcado esta etapa como objetivo desde el principio. Esta zona es increíble para la bici; de hecho, tengo muy buenos recuerdos de ella. Y, al cabo, hemos conseguido sumar otra victoria como equipo. La etapa de mañana será un poco más complicada. Será una jornada dura para nosotros, pero estaremos listos para pelear y ver qué pasa. Todo estará bastante abierto”, señaló el líder del Tour de Francia 2026.