Isaac del Toro desciende un puesto en el Top 10 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro continúa en el Top 10 del Tour de Francia 2026, pero descendió un puesto, debido a la exhibición que dio Tom Pidcock y que sacudió la Clasificación general. Ahora, el mexicano es octavo. El suizo Mauro Schmid ganó la Etapa 13, que tuvo una nutrida fuga.

Mauro Schmid se sobrepuso al ataque del colombiano Harold Tejada para ganar el sprint y cruzar primero la meta en Belfort. El suizo subió al cuarto puesto general.

Tadej Pogacar conservó el 'maillot' amarillo del Tour de Francia 2026 Reuters

Tadej Pogacar conserva el ‘maillot’ amarillo con un tiempo de 47:18:31. Isaac del Toro se mantiene a 5:08” del tiempo de su compañero en UAE.

Tres abandonos. La caída en los últimos metros que se dio en la Etapa 12 tuvo consecuencias. Fernando Gaviria (Caja Rural) y Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché) sufrieron fractura de clavícula. Por su parte, Frits Biesterbos tampoco tomó la salida.

Un total de 171 corredores tomaron salida en la Etapa 13 del Tour de Francia 2026; hubo tres bajas previas Reuters

El UAE avisó que no iba por la Etapa 13 por lo exigente que iba a ser y porque no quería desgastar a sus corredores.

Desde el inicio de la Etapa 13 se dieron los ataques y contraataques. Después de unos kilómetros se dio una nutrida fuga de 37 corredores. La media de velocidad alcanzó los 54.5 km/h, mostrando la dureza de la batalla.

El pelotón está lejos de los fugados de la Etapa 13 del Tour de Francia 2026 Reuters

Cuando faltaron 91 kilómetros, los perseguidores liderados por Mads Pedersen alcanzaron a los fugados y el grupo de cabeza de carrera se conformó de 57 corredores, mientras el pelotón (donde fue Isaac del Toro) tuvo una distancia de +7 minutos.

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) estuvo con los fugados y “amenazó” los lugares de Isaac del Toro, Mattias Skjelmose y Lenny Martínez en la Clasificación general, por lo que el equipo Bahrain Victorius se puso al frente del pelotón para tratar de controlarlo.

Los espontáneos en la Etapa 13 del Tour de Francia 2026 Reuters

Jasper Philipsen se llevó los 25 puntos que dio el Sprint Intermedio, seguido de Mads Pedersen (20 puntos), Biniam Girmay (16 puntos). Tom Pidcock fue octavo.

Se vino la definición de la Etapa con dos puertos de montaña. En el inicio de Col des Croix, varios ciclistas se rezagaron y tras cruzar el puerto, el grupo de cabeza de carrera se redujo a 45 corredores. Quinten Hermans (Pinarello) se llevó los dos puntos y Tom Pidcock uno.

Pidcock coronó el segundo puerto de montaña en Ballon d’Alsace para sumar 10 puntos. El corredor de Pinarello Q36.5 ganó el Premio de Combatividad.

A 12 kilómetros de la meta, Harold Tejada y Mauro Schmid lanzaron una ofensiva letal. En los últimos metros de la Etapa 13, el colombiano esperó y lanzó un ataque, pero el suizo respondió para cruzar primero la meta. Isaac del Toro finalizó en el sitio 39 y descendió al octavo puesto.

Mauro Schmid ganó la Etapa 13 del Tour de Francia 2026, tras imponerse en el sprint al colombiano Harold Tejada Reuters

ASÍ QUEDÓ EL TOP 5 DE LA ETAPA 13 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: