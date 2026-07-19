Scaloni rompe en llanto y deja en duda su puesto como DT de Argentina 

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, señaló tras la derrota en la Final del Mundial que "seguramente" no seguirá al frente del equipo una vez que su contrato finalice en diciembre.

Scaloni asumió tras el fracaso de la selección en el Mundial de 2018 y sucedió a Jorge Sampaoli, tras formar parte de su cuerpo técnico.

Messi y Scaloni tristes tras la derrota de Argentina REUTERS

Scaloni no asegura su continuidad con Argentina

En la zona mixta del partido, Scaloni no pudo contener la tristeza, se quebró y rompió en llanto, al mismo tiempo, puso en duda su continuidad como entrenador de Argentina.

Hasta diciembre estoy si el presidente (de la AFA) quiere, después va a ser complicado, también es justo que se pueda cambiar lo que tiene que permanecer es el espíritu de grupo", afirmó.

La prensa argentina, preocupados por sus palabras, le volvió a insistir si dejaría el banquillo y si se estaba despidiendo, a lo que Lionel respondió.

Hasta diciembre (sigo) y después seguramente corte. Alguna vez todo proceso se termina, este ha sido maravilloso, espectacular", refirió.

Scaloni rompe en llanto en la conferencia de prensa

En la rueda de prensa tras el partido, Scaloni también habló acerca de su continuidad como DT de Argentina y aquí volvió a levantar más la sospecha.

Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto, hay que hablarlo", agregó.

A partir de allí, el entrenador de 48 años habló de forma ininterrumpida, tratando de controlar las lágrimas y la emoción.

"Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado, que en mi vida pensé que íbamos a estar en este lugar. Para seguir se necesitan muchas cosas, sobre todo resetearse. Va a ser difícil volver a armar un grupo como este, me duele en el alma, lo siento", agregó antes de retirarse abruptamente de la rueda de prensa entre lágrimas.

Récords y títulos de Scaloni como DT de Argentina

Partidos dirigidos: 104

Partidos dirigidos: 104 Victorias: 76

Empates: 18

Derrotas: 10

Porcentaje de victorias: 73.08%

Goles a favor (GF): 217

Goles en contra (GC): 57

Puntos por partido: 2.5

Títulos con Argentina

Copa América 2021 (Brasil)

Copa América 2021 (Brasil) Finalissima 2022 (vs Italia)

Copa del Mundo 2022 (Qatar)

Copa América 2024 (Estados Unidos)

Récords y marcas de Scaloni