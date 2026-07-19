Hazaña en los Alpes: Isaac del Toro sufre dura caída, recupera el liderato y hace podio en el Tour

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) firmó una actuación heroica al terminar en la tercera posición de la etapa 15 del Tour de Francia 2026 con meta en Plateau de Solaison. Este resultado le permite recuperar el maillot blanco como el líder de los jóvenes y cerrar en el podio de la clasificación general la segunda semana de la Grande Boucle, en una jornada marcada por el liderato consolidado del esloveno Tadej Pogacar y el dramático abandono del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Del Toro sufrió una aparatosa caída sobre el asfalto en los kilómetros finales durante un accidente múltiple. El percance le costó el retiro inmediato a Vingegaard por una fuerte lesión en el hombro derecho, que obligó su traslado al hospital en ambulancia. Pese a los golpes, el pedalista ensenadense de 22 años reaccionó con velocidad, tomó su bicicleta y volvió a rodar cuando restaban 21 kilómetros para la línea de meta.

La madurez del mexicano volvió a lucir en su debut absoluto en el Tour de Francia. Del Toro logró reconectar con su jefe de filas, Tadej Pogacar, para emprender una remontada feroz en las rampas alpinas. El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) fue el único rival capaz de seguir el ataque, mientras el pelotón se desintegraba ante el descomunal ascenso de 11 kilómetros al exigente Plateau de Solaison.

En los metros finales, a Del Toro le faltaron fuerzas en la última embestida por la victoria. Evenepoel contuvo el movimiento y resistió los contraataques de Pogacar para adjudicarse el triunfo de la etapa 15. El día fue sumamente accidentado para el mexicano, quien al inicio de la fracción requirió asistencia mecánica para cambiar de bicicleta por una falla técnica.

Durante el ascenso definitivo, Pogacar asumió labores de gregario de lujo para el mexicano, marcando un ritmo sólido para proteger el esfuerzo de Del Toro tras el desgaste de una jornada de más de cuatro horas de alta montaña.

Tadej Pogacar ayudó a Isaac del Toro en la última subida del día en el Tour de Francia. Reuters

¿Cuántos podios lleva Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

Al cruzar la meta en el tercer puesto en Plateau de Solaison, Isaac del Toro sumó su cuarto podio en la presente edición de la ronda gala. Con este resultado, el mexicano asciende a la tercera posición de la clasificación general, por detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.

Los cuatro podios del ciclista mexicano en la competencia se desglosan de la siguiente manera:

Etapa 2 : Victoria histórica de etapa.

: Victoria histórica de etapa. Etapa 6 : Tercer lugar de la jornada.

: Tercer lugar de la jornada. Etapa 14 : Segundo lugar en meta.

: Segundo lugar en meta. Etapa 15: Tercer lugar tras reponerse de una caída.

¿Cuándo se corre la etapa 16 del Tour de Francia 2026?

El pelotón del Tour de Francia tendrá su segunda jornada oficial de descanso este lunes para que los ciclistas asimilen el desgaste y sanen las heridas de las caídas. La competencia se reanudará el martes 21 de julio con la etapa 16, una exigente contrarreloj individual de 26.1 kilómetros que conectará a las localidades de Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.