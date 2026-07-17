Expone FGR mega red de huachicol ligada a Ruffo; daño asciende a 4 mil mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó una estructura empresarial que introducía combustible de manera ilegal desde Estados Unidos, mediante carros tanque de ferrocarril y declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras, y detuvo a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, como uno de sus principales integrantes.

La Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas presuntamente relacionadas con la red de contrabando de hidrocarburos, informó la titular del organismo, Ernestina Godoy Ramos, quien calificó dicha estructura como la más grande detectada hasta ahora en el país.

La estructura comenzó a operar mediante una empresa fundada por Ruffo Appel vinculada formalmente con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, explicó la fiscal general.

A partir de dicha compañía se habría construido una red logística, empresarial y financiera para ingresar, transportar, descargar y comercializar hidrocarburos sin cubrir las contribuciones correspondientes.

Las empresas relacionadas con la red estaban registradas como importadoras de productos derivados del petróleo, detalló Godoy.

Sin embargo, al ingresar la mercancía desde EU, declaraban cantidades inferiores a las realmente transportadas o registraban productos distintos al combustible contenido en los carros tanque.

Aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, de acuerdo con la revisión de los cargamentos, explicó la fiscal.

El análisis permitió detectar cuatro mil 238 importaciones efectuadas a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas”, indicó en conferencia.

La Fiscalía también detectó el uso de “cuentas puente” con movimientos por tres mil 75 millones de pesos y transacciones cambiarias de mil 386 millones de dólares.

La Fiscalía estimó que el perjuicio para la hacienda pública por la introducción irregular de hidrocarburos y la omisión en el pago de contribuciones supera los cuatro mil millones de pesos.

Ernesto Ruffo Appel fue detenido ayer en Ensenada, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. A la par, fueron detenidos otros cuatro integrantes del esquema de huachicol fiscal.

Detienen a Ruffo Appel por contrabando masivo

El panista estaría detrás de empresa que importaba hidrocarburo ilegalmente.

TIJUANA.– El exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue detenido ayer en Ensenada, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La investigación, calificada como de alta complejidad, relaciona al primer gobernador de oposición en México con una estructura dedicada al huachicol fiscal, a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por el también exsenador.

El abogado Carlos Ramón Sánchez, quien atestiguó el arrestó de Ruffo Appel, narró a Excélsior que el exmandatario llegaba a una reunión con sus amistades, en la calle Octava y la avenida Álvaro Obregón, cuando de pronto llegaron oficiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y de la FGR, quienes le dijeron sobre una orden de presentación y detención en su contra. Su hija Verónica Ruffo aseguró que lo trasladarán a la CDMX.

El nombre del exgobernador había sido mencionado en investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal, modalidad que consiste en ingresar hidrocarburos mediante declaraciones falsas o clasificaciones distintas para evadir el pago de impuestos.

Ayer también fue detenido Ricardo Thompson Navarro, otro de los accionistas principales de la empresa Ingemar, vinculada en una red de tráfico de combustible de EU a México.

El empresario ya se había deslindado de las acusaciones de huachicol y había pedido que la investigación se desviara hacia Ruffo Appel y otros socios. Thompson declaró que lo despojaron de sus acciones ilegalmente y que Ruffo y el resto de la administración de la empresa eran quienes tomaban las decisiones.

Afectación económica

$106,800,821

Daño estimado a la hacienda pública.

$88,511,516

Evasión correspondiente al IEPS.

$18,289,304

Evasión correspondiente al IVA.

+$4,000 millones

Perjuicio estimado a la hacienda pública.

$32,808,000

Afectación directa a la organización criminal tras la primera acción operativa.

Operación logística

15,299,830 litros

Volumen de combustible que no fue declarado ante las autoridades.

162

carros tanque identificados como parte del esquema para omitir contribuciones federales.

Entramado financiero

$3,075 millones

Movimientos identificados en cuentas bancarias nacionales.

$1,386 mdd

Monto total de las operaciones cambiarias detectadas.

80 cuentas bancarias

Instrumentos financieros utilizados como “cuentas puente”.

Acciones judiciales

407 personas llevadas a proceso entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 por redes de contrabando.

25 objetivos prioritarios con órdenes de aprehensión.

5 detenciones recientes Incluyendo al exgobernador de Baja California.

17 empresas involucradas en la distribución del combustible ilegal.

4 aduanas clave: Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.