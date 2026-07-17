Sismo de magnitud 7.4 sacude Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó este viernes un sismo de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, registrado a las 08:48 horas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue perceptible en gran parte del estado, así como en entidades vecinas del sur y centro del país.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el movimiento telúrico se percibió con intensidad moderada en su estado y que de manera inmediata las corporaciones de Protección Civil activaron protocolos de revisión y monitoreo en distintas regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población.

“Hasta el momento no se reportan afectaciones de consideración. Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales”, señaló.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que el sismo no generó daños graves en el ámbito marítimo, aunque se espera un incremento de hasta medio metro en el nivel del agua en algunas playas por efecto de tsunami.

“Se invita a la población a alejarse de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema”, puntualizó.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no existen afectaciones graves derivadas del movimiento telúrico y reiteró que se mantiene la coordinación con autoridades estatales y federales para atender cualquier eventualidad.

Se registra réplica sísmica de magnitud 6.5

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó hasta el momento tres réplicas, la más fuerte de magnitud 6.5 a las 09:20:10 horas, con epicentro localizado a 126 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El evento se registró con una profundidad de 10 kilómetros, en las coordenadas Latitud 14.139 y Longitud -93.184.

Evaluación de daños y medidas de seguridad

Tras el evento, se mantiene comunicación directa con las unidades estatales y municipales de Protección Civil, además de los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (CNE). El objetivo es realizar una evaluación preliminar de daños en viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y puentes, así como verificar posibles afectaciones en infraestructura crítica.

Se recomienda a la población:

Revisar instalaciones de gas y electricidad.

Evitar el uso de elevadores.

Mantenerse atenta a los reportes oficiales de Protección Civil y del SSN.