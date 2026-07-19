(VIDEO) Mexicano se burla de Argentina tras perder la Final del Mundial 2026

La Selección Argentina llegó como favorita a la Final del Mundial 2026, pero se encontró con una España superior en todos los aspectos del juego. Todo terminó con derrota para los sudamericanos y además, burla de mucha hinchada adversaria.

La decepción de la Albiceleste fue total. Ni el talento de Messi ni la experiencia de la generación dorada pudieron evitar una derrota contundente ante un equipo que jugó con mayor intensidad, mejor posesión y más claridad en ataque.

Jugadores de Argentina tristes tras el gol de Ferran Torres REUTERS

Un mexicano se burló de Argentina tras la derrota

En las tribunas del estadio, un aficionado mexicano se convirtió en protagonista viral al responder con humor y picardía a las provocaciones de varios hinchas argentinos.

Mientras estos lo insultaban por apoyar a España durante el partido, dicha persona, vestido con la camiseta de México, sacó una tarjeta roja y literalmente “los expulsó” del lugar, gesticulando con autoridad y una gran sonrisa.

Tras el pitazo final y la confirmación de la victoria española, el aficionado mexicano no contuvo su celebración. Entre risas y gritos, ondeó la bandera de México y, por si fuera poco, se quitó la playera del Tricolor para mostrar que debajo tenía la de España.

Usuarios en redes sociales, que evidentemente no eran de Argentina, apoyaron está acción del mexicano. Hubo muchos comentarios y reacciones a favor del gesto que hizo contra los argentinos.

En la cancha tampoco supieron perder, Paredes casi llega a los golpes

No solo en las gradas se vivió tensión. Sobre el césped, el partido también dejó imágenes lamentables de falta de fair play por parte de algunos jugadores argentinos.

Leandro Paredes fue uno de los más señalados: se lo vio involucrado en varios cruces calientes, empujones y agarrones con jugadores españoles tras el silbatazo final.

Paredes y otros albicelestes protagonizaron forcejeos que casi terminan en golpes con integrantes del plantel español, mostrando que, más allá del resultado deportivo, tampoco supieron aceptar la superioridad del rival en ese momento.