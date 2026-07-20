Frentes Políticos /20 de julio de 2026

1. Respuesta coordinada. En un país donde cada minuto cuenta cuando una persona desaparece, la supervisión de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, a la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, envía una señal de prioridad institucional. La coordinación permanente entre Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la SSPC, la FGR, la Defensa y la Guardia Nacional busca reducir tiempos de reacción y fortalecer la capacidad del Estado para atender reportes de manera inmediata. En la administración de Claudia Sheinbaum se prioriza la atención a las familias. Y se consolida que regresen los ausentes.

2. Rumbo. Mientras el debate público suele concentrarse en las crisis hídricas, la Conagua, encabezada por Efraín Morales López, va por una ruta de fondo, modernizar el riego para producir más alimentos con menos agua. La tecnificación de 427 hectáreas en el Distrito de Riego 16 de Morelos y la instalación de parcelas demostrativas representan una estrategia que combina innovación, eficiencia y acompañamiento a los productores. Si el ahorro de agua y el incremento en la productividad se traducen en resultados, el proyecto no sólo fortalecerá al campo morelense, sino que marcará una referencia nacional. Así se enfrenta la escasez.

3. Golpe al dinero. No todas las capturas sacuden igual al crimen organizado. Ésta sí. La detención de Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste, apunta al punto más sensible de cualquier organización criminal, sus recursos. El aseguramiento de bienes valuados en más de 145 mdp, vehículos de lujo, dólares, joyas, armas y equipos para operaciones financieras tambalea. La Marina, en coordinación con la FGR y la SSPC, no sólo fue por un hombre; fue por la estructura económica que sostiene al grupo delictivo. Seguir la ruta del dinero es más efectivo que contar detenciones.

4. Escudo ganadero. En Durango, bajo el gobierno de Esteban Villegas, el Operativo Dragón volvió a mostrar que la vigilancia también pasa por proteger la actividad pecuaria. La detención de un hombre que transportaba 10 bovinos sin la documentación correspondiente y con irregularidades en su identificación evitó el posible traslado ilegal de ganado hacia Coahuila, donde gobierna Manolo Jiménez. En una región donde la sanidad animal y la trazabilidad son clave para preservar mercados y combatir el abigeato, estos aseguramientos fortalecen la legalidad y envían un mensaje de que las carreteras no son ruta libre para el comercio irregular. ¿Entendido?

5. Coordinación. En territorio de Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas volvió a demostrar que la colaboración entre instituciones puede cerrar espacios a la impunidad. La captura de Daniel “N”, alias El Soldado, señalado por su presunta participación en un secuestro y homicidio ocurridos en Querétaro en 2011, fue posible gracias al trabajo conjunto de las fiscalías de ambas entidades. Más allá del tiempo transcurrido, el operativo confirma que la coordinación interestatal sigue siendo una herramienta eficaz para localizar y detener a quienes intentan evadir la justicia cambiando de estado. A veces la justicia camina a paso de tortuga, pero llega.