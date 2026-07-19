Barcelona fue la base de España campeona del mundo; ¿cuántos jugadores aportó el Real Madrid?

La conquista de la Copa del Mundo 2026 confirmó el peso que tuvo el Futbol Club Barcelona en la selección española. El conjunto blaugrana fue el club con mayor representación dentro del plantel campeón al aportar ocho futbolistas, entre jugadores que participaron en la final y otros que permanecieron en la banca.

Además de su aporte a la selección española, el Barcelona también tuvo a Lionel Messi como representante de los futbolistas formados en La Masía, que sumaron un total de nueve participantes en la final del torneo.

El Barcelona fue la base de la selección campeona

Ocho jugadores del Barcelona integraron la convocatoria de España para la final de la Copa del Mundo.

Pau Cubarsí, Dani Olmo y Lamine Yamal iniciaron el encuentro como titulares frente a Argentina. Durante el partido también ingresaron Pedri, Ferran Torres y Eric García.

Por su parte, Gavi y el portero Joan García permanecieron en el banquillo y no tuvieron participación en la final.

El protagonismo blaugrana también quedó reflejado en el marcador. Ferran Torres, delantero del Barcelona, fue el autor del gol que definió el campeonato durante los tiempos extra.

Eric Garcia, Dani Olmo y Gavi, jugadores del Barcelona, REUTERS

¿Cuántos jugadores del Real Madrid fueron campeones?

En la plantilla española también apareció un futbolista que ya pertenece al Real Madrid, aunque llegó a la Copa del Mundo defendiendo los colores de otro club.

Se trata de Marc Cucurella, quien disputó el torneo como jugador del Chelsea y fue anunciado como refuerzo del conjunto merengue durante la competencia.

Por esa razón, España cuenta con un futbolista que ya forma parte del Real Madrid, aunque su participación en el Mundial se produjo antes de incorporarse oficialmente al club blanco.

El Atlético de Madrid también tuvo representación

El Atlético de Madrid aportó tres jugadores al plantel campeón del mundo: Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena.

De ellos, únicamente Baena fue titular en la final frente a Argentina. Llorente y Pubill permanecieron en la banca durante todo el encuentro.

Lamine Yamal levantando la Copa del Mundo con España REUTERS

¿En qué clubes juegan los campeones del mundo con España?

Aunque el Barcelona fue el club con mayor representación en la selección campeona del mundo, el plantel estuvo conformado por futbolistas de distintas ligas europeas.

Porteros

Unai Simón | Athletic Club

David Raya | Arsenal (Inglaterra)

Joan García | Barcelona

Defensores

Pedro Porro | Tottenham Hotspur (Inglaterra)

Marcos Llorente | Atlético de Madrid

Aymeric Laporte | Athletic Club

Pau Cubarsí | Barcelona

Marc Pubill | Atlético de Madrid

Eric García | Barcelona

Marc Cucurella | Real Madrid*

Álex Grimaldo | Atlético de Madrid

Mediocampistas

Rodri | Manchester City (Inglaterra)

Martín Zubimendi | Arsenal (Inglaterra)

Pedri | Barcelona

Mikel Merino | Arsenal (Inglaterra)

Fabián Ruiz | PSG (Francia)

Dani Olmo | Barcelona

Gavi | Barcelona

Delanteros

Nico Williams | Athletic Club

Álex Baena | Atlético de Madrid

Mikel Oyarzabal | Real Sociedad

Ferran Torres | Barcelona

Borja Iglesias | Celta de Vigo

Yeremy Pino | Crystal Palace (Inglaterra)

Lamine Yamal | Barcelona

Víctor Muñoz | Liverpool (Inglaterra)*

Marc Cucurella disputó la Copa del Mundo como jugador del Chelsea y fue anunciado por el Real Madrid durante el torneo. Víctor Muñoz jugó la última temporada con Osasuna antes de concretar su llegada al Liverpool.