¡Histórico podio mexicano! Las clasificaciones del Tour de Francia con Isaac del Toro como tercero

La finalización de la etapa 15 del Tour de Francia 2026 consolida al esloveno Tadej Pogacar en la cima de la clasificación general con miras a conquistar su tercera Grande Boucle consecutiva y la quinta en su trayectoria profesional. Sin embargo, la gran revelación de la competencia es el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien tras el caótico día alpino ya se ubica en el tercer puesto general y recupera el liderato como el ciclista joven más destacado del certamen.

Después de la exigente llegada en ascenso a la meta del Plateau de Solaison, Pogacar también se adueñó del maillot de lunares como el líder de la clasificación de la montaña. En el caso de Del Toro, el mexicano debutante en el Tour de Francia está en el top 10 de todas las clasificaciones.

A continuación, te mostramos cómo marchan todas las clasificaciones del Tour de Francia antes de la segunda jornada de descanso de este lunes.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) — 55h 41'31" Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) a 5'00" Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) a 5'58" Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a 6'23" Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) a 6'48" Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 7'28" Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 9'38" Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) a 10'28" Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5) a 10'59" Jordan Jegat (TotalEnergies) a 19'26"

Clasificación de la Montaña del Tour de Francia

Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) — 67 pts Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step) a 22 pts (45) Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a 28 pts (39) Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a 33 pts (34) Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) a 36 pts (31) Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) a 37 pts (30) Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5) a 39 pts (28) Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) a 45 pts (22) Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) a 47 pts (20) Nicolas Prodhomme (Decathlon-CMA CGM) a 50 pts (17)

Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) — 55h 47'29" Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a 0'25" Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 1'30" Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) a 4'30" Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) a 18'44" Quinn Simmons (Lidl-Trek) a 1h17'32" Lennert van Eetvelt (Lotto-Intermarché) a 1h27'35" Pablo Castrillo (Movistar) a 1h28'05" Kévin Vauquelin (Netcompany-Ineos) a 1h37'19" Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) a 1h48'28"

Clasificación por Puntos