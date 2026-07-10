¿Quién es Romina Hinojosa? La novia de Isaac del Toro y su trayectoria en el ciclismo

Isaac del Toro se ha convertido en uno de los ciclistas mexicanos más populares del momento. Tras su destacado desempeño en una etapa del Tour de Francia, disputada entre Hagetmau y Burdeos, su nombre volvió a acaparar la conversación en redes sociales.

Sin embargo, además de sus logros deportivos, muchos seguidores se preguntan quién es la mujer que lo acompaña en esta importante etapa de su vida y con quien comparte momentos tan especiales como sus victorias. Te contamos quién es la novia del joven ciclista mexicano.

¿Quién es la novia de Isaac del Toro?

El deporte fue el punto de encuentro que unió a esta joven pareja. La novia de Isaac del Toro es Romina Hinojosa, una talentosa ciclista mexicana que, al igual que él, ha construido una prometedora carrera sobre las dos ruedas.

Romina Hinojosa nació en San Pedro Garza García, Nuevo León, y actualmente tiene 23 años. La deportista forma parte del equipo profesional belga Lotto Dstny Ladies, después de destacar con el A.R. Monex Pro Cycling Team.

Gracias a su talento y disciplina, ha conseguido importantes resultados internacionales, entre ellos una medalla de plata en la quinta etapa del Giro Mediterráneo Rosa, celebrado en Italia, consolidándose como una de las jóvenes promesas del ciclismo mexicano.

Romina Hinojosa también destaca en redes sociales

Además de su crecimiento deportivo, Romina ha logrado formar una comunidad en redes sociales, donde comparte parte de su preparación, competencias y experiencias dentro del ciclismo profesional.

Actualmente cuenta con más de 24 mil seguidores, quienes siguen de cerca sus participaciones, entrenamientos y los momentos más importantes de su carrera deportiva.

¿Cómo se conocieron Romina Hinojosa e Isaac del Toro?

Como muchas historias de amor, la de Isaac del Toro y Romina Hinojosa comenzó gracias a una pasión en común: el ciclismo.

La pareja se conoció en 2023 durante el Tour de l'Avenir. Aunque ambos competían en diferentes categorías, coincidieron al hospedarse en el mismo hotel, donde comenzaron a convivir y descubrieron los intereses que compartían. Desde entonces han mantenido una relación que ha crecido junto con sus carreras deportivas.

En Instagram, Isaac del Toro ha compartido fotografías junto a Romina, donde ambos aparecen disfrutando de competencias, entrenamientos y algunos momentos personales.

Su historia demuestra que, además del amor, los une una misma pasión por el ciclismo y el deseo de seguir creciendo como deportistas de alto rendimiento, convirtiéndose en una de las parejas jóvenes más destacadas del deporte mexicano.