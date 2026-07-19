Tras ganar el Mundial, Rodri ingresa a selecto grupo con Messi, Ronaldinho y Zidane
El éxito de la Selección de España no se puede ver sin Rodri en el mediocampo y por ello, ya se posiciona en un selecto grupo de jugadores históricos
El triunfo de la selección española en el Mundial 2026 ha coronado un ciclo dorado que ha devuelto a La Roja a la élite mundial.
Sin embargo, pocos dudan ya de que estos grandes resultados serían impensables sin la figura de Rodri. Como capitán y pivote indiscutible, el centrocampista se convirtió en el referente tanto dentro como fuera del campo.
Rodri se une a selecto grupo de 7 en el futbol
Tras consagrarse campeón del mundo en 2026, Rodri ingresó a un selecto grupo de solo siete jugadores en la historia del futbol que han conseguido ganar el Mundial, el Balón de Oro, la Champions League y un título continental (Eurocopa o Copa América).
Este club de leyendas lo integran Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Lionel Messi y ahora Rodri.
El español se convierte en el séptimo nombre de esta lista exclusiva, cerrando un círculo que pocos privilegiados han logrado completar.
Lo que distingue aún más a Rodri es el rol que cumple: un mediocentro defensivo que no suele acaparar los focos como los delanteros o mediapuntas históricos de esta lista.
Este logro no es casualidad. Viene después de años de consistencia brutal en el Manchester City y de liderar a España a la Eurocopa 2024 y al Mundial 2026, sumando además el Balón de Oro 2024.
Títulos y premios de Rodri en su carrera
Títulos con clubes (Manchester City)
- 4 Ligas Premier (títulos consecutivos 2020-21 a 2023-24)
- 1 UEFA Champions League (2023, gol en la final)
- Otras copas nacionales y supercopas (FA Cup, Carabao Cup, Community Shield, Supercopa UEFA, Club World Cup)
Títulos con la Selección Española
- 1 Copa del Mundo (2026)
- 1 Eurocopa (2024)
- 1 UEFA Nations League (2022-23)
Premios individuales destacados
- Balón de Oro (2024)
- Balón de Oro del Mundial 2026 (mejor jugador del torneo)
- Mejor jugador de la Eurocopa 2024
- Mejor jugador de la final de Champions League 2023
- Varios reconocimientos en equipos del año (IFFHS, UEFA, Premier League)