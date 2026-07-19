Tras ganar el Mundial, Rodri ingresa a selecto grupo con Messi, Ronaldinho y Zidane

El triunfo de la selección española en el Mundial 2026 ha coronado un ciclo dorado que ha devuelto a La Roja a la élite mundial.

Sin embargo, pocos dudan ya de que estos grandes resultados serían impensables sin la figura de Rodri. Como capitán y pivote indiscutible, el centrocampista se convirtió en el referente tanto dentro como fuera del campo.

Rodri levantando la Copa del Mundo con España REUTERS

Rodri se une a selecto grupo de 7 en el futbol

Tras consagrarse campeón del mundo en 2026, Rodri ingresó a un selecto grupo de solo siete jugadores en la historia del futbol que han conseguido ganar el Mundial, el Balón de Oro, la Champions League y un título continental (Eurocopa o Copa América).

Este club de leyendas lo integran Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Lionel Messi y ahora Rodri.

El español se convierte en el séptimo nombre de esta lista exclusiva, cerrando un círculo que pocos privilegiados han logrado completar.

Lo que distingue aún más a Rodri es el rol que cumple: un mediocentro defensivo que no suele acaparar los focos como los delanteros o mediapuntas históricos de esta lista.

Este logro no es casualidad. Viene después de años de consistencia brutal en el Manchester City y de liderar a España a la Eurocopa 2024 y al Mundial 2026, sumando además el Balón de Oro 2024.

Títulos y premios de Rodri en su carrera

Títulos con clubes (Manchester City)

4 Ligas Premier (títulos consecutivos 2020-21 a 2023-24)

1 UEFA Champions League (2023, gol en la final)

Otras copas nacionales y supercopas (FA Cup, Carabao Cup, Community Shield, Supercopa UEFA, Club World Cup)

Títulos con la Selección Española

1 Copa del Mundo (2026)

1 Eurocopa (2024)

1 UEFA Nations League (2022-23)

Premios individuales destacados

Balón de Oro (2024)

Balón de Oro del Mundial 2026 (mejor jugador del torneo)

Mejor jugador de la Eurocopa 2024

Mejor jugador de la final de Champions League 2023