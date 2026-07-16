FIFA da a conocer al árbitro de la final del Mundial: ¿otra ayuda para Argentina?

La final del Mundial 2026 ya tiene árbitro. La FIFA eligió al esloveno Slavko Vinčić para impartir justicia en el duelo entre Argentina y España, un partido que definirá al campeón del mundo este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Argentina volverá a encontrarse con un juez que ya estuvo presente en uno de los capítulos más inesperados de su historia reciente en los Mundiales. Fue el hombre encargado de llevar las acciones en la derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022, el partido que abrió el torneo para la Albiceleste y que terminó con una de las mayores sorpresas de aquella Copa del Mundo.

Vinčić fue el encargado de dirigir aquel encuentro en el que Arabia Saudita derrotó 2-1 a Argentina en el estadio Lusail. El equipo de Lionel Scaloni había comenzado ganando con un penalti de Lionel Messi, pero los goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari cambiaron el rumbo de un partido que terminó siendo un golpe para la selección que meses después levantaría el trofeo mundial.

Ahora, cuatro años después, el esloveno tendrá nuevamente a Argentina bajo su silbato, aunque esta vez en el escenario más importante del futbol.

¿Quién es Slavko Vinčić?

Vinčić, nacido en Maribor, Eslovenia, es considerado uno de los árbitros más experimentados del panorama internacional. Tiene 46 años y acumula más de 16 temporadas en la élite del arbitraje europeo.

Su currículum incluye partidos de máxima exigencia. Fue el árbitro de la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, además de la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, disputada en Wembley.

En la máxima competición de clubes de Europa suma más de 50 apariciones y ha dirigido encuentros entre algunos de los equipos más importantes del continente.

Para FIFA, su experiencia en partidos decisivos fue uno de los factores clave para elegirlo como responsable de la final entre Argentina y España.

El equipo arbitral estará conformado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro.

En este Mundial pitó a la Selección Nacional Mexicana en el triunfo ante Ecuador en la ronda de dieciseisavos.

Un árbitro con historia favorable para España

Mientras Argentina tiene el recuerdo de aquella derrota ante Arabia Saudita, España llega a la final con un registro positivo bajo el mando de Vinčić.

El esloveno ha dirigido varios partidos de la selección española y La Roja nunca perdió con él como árbitro.

Entre los encuentros más destacados aparecen el empate 2-2 ante Colombia en 2017, el 0-0 frente a Suecia en la Eurocopa 2020, la victoria 2-1 contra Italia en las semifinales de la Nations League 2023 y dos partidos de la Eurocopa pasada: el triunfo 1-0 ante Italia y la victoria 2-1 frente a Francia en semifinales.

La última vez que Vinčić estuvo al frente de un partido con presencia española fue en los cuartos de final de la Champions League 2024-25, cuando dirigió el duelo entre Bayern Munich y Real Madrid.

Aquel encuentro terminó con victoria alemana 4-3, aunque el marcador global favoreció al conjunto español, que avanzó de ronda.