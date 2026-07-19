Pumas está cerca de cerrar el fichaje de un extremo izquierdo argentino

Pumas continúa activo en el mercado de fichajes pese al inicio del Apertura 2026. Después de debutar con una derrota de 3-0 frente a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, la directiva mantiene la búsqueda de refuerzos para el plantel que dirige Esteban "Tano" Solari.

Uno de los movimientos más avanzados apunta al futbol argentino. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el conjunto universitario negocia la incorporación de Luciano Herrera, extremo izquierdo de Newell's Old Boys, quien podría convertirse en uno de los últimos refuerzos del equipo para este torneo.

Pumas busca cerrar la llegada de Luciano Herrera

Según la información de César Luis Merlo, Pumas trabaja en un acuerdo para incorporar a Luciano Herrera mediante un préstamo por un año con opción de compra.

El reporte señala que las negociaciones entre ambos clubes se encuentran avanzadas y que únicamente restan algunos acuerdos económicos para cerrar la operación y convertir al atacante argentino en nuevo jugador del conjunto universitario.

La llegada de Herrera respondería a la necesidad de cubrir la baja de Jordan Carrillo, quien dejó al equipo después de disputar el Clausura 2026.

El extremo mexicano jugó el último torneo con Pumas en calidad de préstamo, pero sus derechos federativos pertenecían a Santos Laguna. Al finalizar su cesión, el conjunto lagunero concretó su transferencia a Guadalajara, por lo que el equipo universitario perdió una pieza que ocupaba la banda izquierda.

Luciano Herrera se desempeña precisamente en esa posición, por lo que sería el futbolista elegido por el cuerpo técnico para reforzar ese sector del campo.

¿Quién es Luciano Herrera?

Luciano Herrera es un extremo izquierdo argentino que actualmente pertenece a Newell's Old Boys. Tiene 30 años y toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en el futbol de su país.

Antes de llegar a Newell's también formó parte de Defensa y Justicia, Gimnasia y Tiro y Deportivo Maipú.

En la actual temporada del futbol argentino suma 17 partidos disputados entre liga y copa, con un registro de una asistencia y sin goles anotados.

Altas y bajas en Pumas para el Apertura 2026

Hasta el momento, Pumas ha incorporado a tres futbolistas para el Apertura 2026: Sebastián Córdova, Cristian "Chicote" Calderón y Víctor Arteaga. Los tres tuvieron actividad en el debut frente a Pachuca.

Sin embargo, el plantel todavía no está cerrado. Diversos reportes apuntan a una posible salida de Pedro Vite, mientras que una eventual transferencia de Johan Vásquez en el futbol europeo también podría representar un beneficio económico para la institución, que conserva el 50 por ciento de los derechos del defensor mexicano.

El mercado de fichajes de la Liga MX permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.