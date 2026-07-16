'Elida' se convertirá en huracán, mientras se forma zona de baja presión frente a Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Elida tomará fuerza para convertirse en huracán entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Sin embargo, su trayectoria marca una ruta mar adentro, alejándose cada vez más de las costas nacionales.

Actualmente, el ciclón se localiza a mil 65 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 19 km/h. La buena noticia para la población es que este sistema no generará efectos de peligro en el país.

Se vigila una nueva zona de baja presión

Aunque Elida no representa un riesgo, el SMN mantiene estricta vigilancia sobre una nueva zona de baja presión que se formó a 930 kilómetros al sur de Punta Maldonado, Guerrero.

Este nuevo sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste y cuenta con un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, aumentando drásticamente a un 90% para los próximos siete días.Pronóstico de lluvias en México hoy

A pesar de que Elida no tocará tierra, el clima en el país estará fuertemente influenciado por el monzón mexicano, la onda tropical número 19 y diversos canales de baja presión. Esto provocará precipitaciones importantes en gran parte del territorio:

Lluvias puntuales intensas: Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

Además de las lluvias, se prevén fuertes rachas de viento, alcanzando los 70 km/h en zonas como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la Península de Yucatán, lo que podría generar tolvaneras.

Calor extremo en el norte del país

El contraste climático será evidente. Mientras el centro y sur esperan lluvias, el norte y noroeste del país enfrentarán un ambiente extremadamente caluroso.

Temperaturas superiores a 45 grados: Noreste de Baja California.

Temperaturas de 40 a 45 grados: Noroeste de Sonora.

Temperaturas de 35 a 40 grados: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada y atenta a los avisos de Protección Civil ante los posibles encharcamientos, deslaves y golpes de calor.