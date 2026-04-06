La Hormiga González promedia un gol cada 77 minutos: ¿Es suficiente para Javier Aguirre?

La Hormiga González promedia un gol cada 77 minutos y está encaminado a pelear por el título de goleo, de conseguirlo, se convertiría en el primer bicampeón de goleo en la historia de las Chivas.

Esos números que gritan por sí solos, aún así, parecen no alcanzar para Armando González. El mexicano vive un momento implacable con el Guadalajara y mientras su nombre pesa en la Liga MX, su lugar rumbo al Mundial 2026 parece diluirse en las decisiones de Javier Aguirre, donde hoy, a pesar de los números, su presencia en la convocatoria no termina por consolidarse.

Para Aguirre, las opciones de un centro delantero que parecen estar por encima de La Hormiga son: Raúl Jiménez, que suma seis anotaciones con el Fulham entre la Premier League y la EFL Cup; Santiago Giménez, futbolista del Milán, quien viene regresando de una lesión por lo cual no ha tenido goles en lo que va del año; Germán Berterame, quien hasta su salida de los Rayados de Monterrey tenía dos anotaciones, pero con el Inter Miami únicamente ha conseguido un gol en un amistoso.

Armando Gonzalez suma 12 anotaciones en la Liga MX, busca el bicampeonato de goleo con las Chivas Mexsport

Para dimensionar la actualidad del mexicano, el pasado fin de semana registró un doblete en contra de los Pumas. Dicha cifra (12) lo colocó junto a Lamine Yamal, jugador del Barcelona, como los sub-23 con más goles en lo que va de 2026.

La discusión deja de ser si merece una oportunidad y pasa a ser por qué no la tiene. Por presente, por ritmo y por impacto, La Hormiga González no solo pide un lugar, obliga a replantear decisiones.

En un momento donde México busca certezas rumbo a la Copa del Mundo 2026, el Vasco debería mirar de nuevo. Porque, ahora mismo, el mejor delantero mexicano está jugando y está marcando cada 77 minutos.