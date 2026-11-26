La recta final de la temporada 2026 llega a Medio Oriente con el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, con la pelea por el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Constructores entre Red Bull y McLaren, pues la diferencia entre ambas escuderías es de apenas nueve puntos.

El trazado catarí representa uno de los desafíos físicos más considerables para los pilotos de la máxima categoría, pues para este fin de semana se esperan temperaturas que rondarán entre los 21 y los 27 grados centígrados. Asimismo, significa un reto en cuanto a la gestión de los neumáticos, pues los pianos piramidales, así como los virajes enlazados de alta velocidad, convierten al Circuito Internacional de Lusail en una de las tres pistas del calendario en las que más sufren las gomas.

McLaren y Red Bull buscan el tercer lugar en el Mundial de Constructores

Ambas escuderías apuntan a entregarse por completo al fuego entrelazado para las últimas dos carreras del campeonato. La diferencia se reduce a nueve unidades en favor de los de Milton Keynes; sin embargo, McLaren aprovechó el daño del alerón delantero, así como la sanción de 10 segundos que recibió Isack Hadjar, para subir a sus dos pilotos al podio de Las Vegas.

Pese a que muy probablemente Max Verstappen se quede con el subcampeonato mundial de pilotos, Red Bull no puede dejar ir la oportunidad de posicionarse en el podio de Constructores, pues la suma de 122 millones de dólares podría beneficiarle, mientras que ser cuarto otorga 113 millones. Por ende, más allá del prestigio deportivo al colocarse más alto en la clasificación final, esto determina el peso del presupuesto operativo para el próximo año.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de Qatar?

El piloto mexicano ha tenido resultados complicados en el Circuito Internacional de Lusail. En 2023 terminó en la décima posición, mientras que en 2024 protagonizó un fin de semana para el olvido al perder el control de su Red Bull durante la carrera, cuando marchaba en zona de puntos, y posteriormente abandonó. A Checo le espera una carrera compleja en Medio Oriente, pues además de la falta de fiabilidad, el MAC-26 ha sufrido durante toda la temporada en circuitos de alta carga aerodinámica.

Horarios del GP de Qatar 2026

FP1: Viernes 27 de noviembre / 07:30 horas.

FP2: Viernes 27 de noviembre / 11:00 horas.

FP3: Sábado 28 de noviembre / 08:30 horas.

Calificación: Sábado 28 de noviembre / 12:00 horas.