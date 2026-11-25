Abanderado por la emoción y la inercia del juego, Max Verstappen jugó 40 horas de Grand Theft Auto VI apenas unas horas después de su salida al público. Con los efectos del juego y la adrenalina a tope, llegó a la ciudad de Las Vegas, la que no duerme, para llevarse de manera brillante el Gran Premio de Fórmula Uno.

No fue una carrera simple, el de Las Vegas ofreció en su competencia hasta 35 cambios de liderato, en los que Max Verstappen terminó por demostrar con grandeza y maestría su dominio sobre los nuevos motores.

También, en medio del pecado de sentir Las Vegas en las venas, Verstappen confesó que gran parte de su tiempo libre lo dedicó a jugar Grand Theft Auto VI, el juego de Rockstar al que le puso empeño por unas 40 horas entre varios días.

13 horas diarias de GTA VI hizo VERSTAPPEN

Eso quiere decir que, llegando a Las Vegas para las clasificaciones, Verstappen dedicó unas 13 horas y media diarias a jugar el Rockstar, ya que comentó que el vuelo de regreso a Europa “me la pasé dormido en el avión, no jugué ahí, sino por la mañana y en la noche en Las Vegas”.

En la semana del regreso de Grand Theft Auto VI se corrió el Gran Premio de Las Vegas. El miércoles, Verstappen había asegurado ya tener la precarga del mayor juego de la historia lista, para abrirla en el primer minuto del jueves 19 de noviembre.

El día del estreno del videojuego, Verstappen tuvo una serie de sesiones y finalmente el viernes y sábado, clasificaciones y la carrera en sí, por lo que en esos tres días jugó unas 40 horas.

Tiempo bein invertido jugando GTA VI

Y no es que Verstappen desaprovechara el tiempo, según contó: “De todas formas, tampoco es que pudiera salir por ahí a hacer turismo. Me quedé encerrado jugando y no pasa nada”.