El equipo Haas confirmó este jueves que el piloto británico Oliver Bearman continuará como titular de la escudería durante la temporada 2027 en la Fórmula 1, extendiendo así su vínculo a una tercera campaña consecutiva con la estructura estadunidense, donde hará dupla con el brasileño Rafael Câmara.

A sus 21 años y con 48 Grandes Premios disputados —en los que suma 71 puntos en la máxima categoría—, el piloto británico se ha consolidado como pieza clave en el resurgimiento de Haas en la zona media de la parrilla, destacando su cuarto lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025, con el que igualó el mejor resultado histórico del equipo, además de un quinto puesto en China durante 2026.

El acuerdo de Bearman era el último que faltaba para cerrar los 22 pilotos de la parrilla de la próxima temporada. Las negociaciones se habían estancado no por un tema salarial, sino por un acuerdo con Ferrari. De acuerdo con versiones del paddock, el británico buscaba garantías de un asiento oficial en Maranello para 2028 antes de firmar su continuidad en Haas, es decir, reemplazando a Lewis Hamilton o a Charles Leclerc.

El inglés forma parte de la academia de Ferrari, al igual que su futuro compañero Camara, quien llega tras haber ascendido antes de concluir su campaña de Fórmula 2.

Ayao Komatsu, director de TGR Haas F1 Team, celebró la continuidad de su piloto principal y destacó su liderazgo dentro del proyecto deportivo:

Continuar con Ollie en 2027 fue una decisión natural para nosotros. Hemos visto su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Tiene una tremenda ética de trabajo y un fuerte deseo de desarrollarse tanto a sí mismo como al equipo, y no hay mejor persona, en mi opinión, para liderar este proyecto hacia adelante", afirmó el directivo.

Por su parte, Ollie Bearman expresó su entusiasmo por encabezar la alineación de la escudería.