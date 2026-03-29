GP de Japón 2026: Campeonato de pilotos y constructores; ¿en qué posición está "Checo" Pérez?

El italiano Andrea Kimi Antonelli ligó su segunda victoria tras estrenarse en el Gran Premio de China y, ahora, tras el Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1, se posiciona como el piloto más joven en la historia en tener el liderato de la clasificación de pilotos.

La carrera en Suzuka no fue sencilla para el integrante de Mercedes. Su mala arrancada lo mandó al sexto puesto de la carrera, pero un coche de seguridad provocado por un accidente de Oliver Bearman cayó en el momento correcto para permitirle su única parada de pits sin perder tiempo. Este accidente castigó a George Russell, quien una vuelta antes había ido a los boxes para colocar sus neumáticos duros.

En el campeonato de constructores, Mercedes sigue ampliando su ventaja mientras que la segunda posición es de Ferrari con una ventaja de casi el doble sobre McLaren.

Red Bull sigue en caída y se u bica en la posición seis, justo con los mismos puntos que Alpine quienes tuvieron una carrera destacada con Pierre Gasly.

Campeonato de pilotos

1 - Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 72

2 - George Russell - Mercedes - 63

3 - Charles Leclerc - Ferrari - 49

4 - Lewis Hamilton - Ferrari - 41

5 - Lando Norris - McLaren - 25

6 - Oscar Piastri - McLaren - 21

7 - Oliver Bearman - Haas F1 Team - 17

8 - Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 15

9 - Max Verstappen - Red Bull - 12

10 - Liam Lawson - Racing Bulls - 10

11 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 4

12 - Isack Hadjar - Red Bull - 4

13 - Gabriel Bortoleto - Audi - 2

14 - Carlos Sainz - Williams - 2

15 - Esteban Ocon - Haas F1 Team - 1

16 - Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 1

17 - Nico Hülkenberg - Audi - 0

18 - Alexander Albon - Williams - 0

19 - Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0

20 - Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0

21 - Fernando Alonso - Aston Martin - 0

22 - Lance Stroll - Aston Martin - 0

Campeonato de constructores