¡Alineación confirmada! Sorpresas de México para enfrentar a Portugal

¡Es oficial! México confirmó su alineación para enfrentar a Portugal este sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte, donde el Tri estrenará su playera blanca por imposición de la marca alemana; Tala Rangel, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, de inicio.

Con dudas debido a la convocatoria de jugadores como Guillermo Ochoa, y la ausencia de otros tantos más como Edson Álvarez, Gilberto Mora o Santiago Gimenez, Javier Aguirre confirmó a los once futbolistas que estarán iniciando esta noche histórica en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Los aficionados hicieron su arribo tras una organización nunca antes vista en la CDMX que se encuentra a prueba de cara al Mundial 2026, mientras que los jugadores protagonizaron su llegada al Estadio Banorte en autobuses que contaron con alta seguridad.

Estrenando el jersey blanco recién anunciado por Adidas, así es como saldrá México para enfrentarse a Portugal esta noche:

Portero / Raúl Tala Rangel.

Defensas / Israel Reyes, Johan Vázquez, César Montes y Jesús Gallardo.

Mediocampistas / Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo.

Delanteros / Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez.

Más de 80,000 aficionados estarán apoyando a México Vs Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte. Mexsport

Los 5 futbolistas que lograron imponerse

Diversos jugadores no se encontraban con seguridad de ser parte de la alineación titular de México para este primer partido de la Fecha FIFA, sin embargo, ante Portugal contarán con una prueba de fuego para determinar su futuro de cara al Mundial 2026:

‘Tala’ Rangel / ante la lesión de Luis Ángel Malagón y la convocatoria de Guillermo Ochoa, el arquero de 26 años logró imponerse y contará con una de sus grandes pruebas, donde podría salir completamente fortalecido y perfilarse a adueñarse completamente del arco Tricolor.

Israel Reyes / Jorge Sánchez era la gran apuesta para un México ofensivo, sin embargo, los dotes del defensor de América terminaron por imponerse en una noche donde el Tri podría sufrir ante uno de los mejores combinados y favoritos para ser campeón del Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas / tras las lesiones en la mitad de la cancha de Marcel Ruiz, Luis Chávez y Gilberto Mora, ambos mediocampistas de LaLiga lograron llenarle el ojo a Javier Aguirre; vivirán minutos vitales con la playera de la Selección Mexicana.

Brian Gutiérrez / finalmente, Brian Gutiérrez y su buen momento en Chivas favorecieron a que fuera de la partida inicial, quitándole el sitio a Alexis Vega, quien apenas salió de su lesión y tiene poco tiempo en los terrenos de juego.

BFG