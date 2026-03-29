'Checo' Pérez destaca avance de Cadillac en Japón: “Los Williams y Alpine no están demasiado lejos”

Para Sergio “Checo” Pérez, el Gran Premio de Japón de 2026 significó una mejora en ritmo en el Cadillac MAC-26, pese a las fallas mecánicas que persistieron durante la competencia de Fórmula 1 de este domingo.

El mexicano, quien finalizó en la posición 17, lidió con más problemas de despliegue de la energía de la batería durante el recorrido, a lo cual se sumaron inconsistencias en el motor y en la caja de cambios por varios momentos.

Pero el accidente de Oliver Bearman, que provocó la salida del Auto de Seguridad, le ayudó a Pérez completar el Gran Premio en la vuelta del líder, algo que no pasó en las dos fechas anteriores.

Durante los periodos bajo bandera verde, además de mantenerse distanciado de la dupla de Aston Martin y de su coequipero Valtteri Bottas, consideró no estar tan lejos del Alpine y de Williams, por lo que afirma que la clave es acelerar el ritmo de desarrollo de su auto.

Fue bastante interesante. Cuando estaba siguiendo a los Williams y los Alpine, pude ver que no están demasiado lejos; simplemente ellos son capaces de seguir encontrando ritmo, ritmo y más ritmo de manera constante”, expresó en la zona de medios.

Y sí, está claro que ahora mismo necesitamos un segundo (de mejora por vuelta), y realmente espero que traigamos una gran mejora para Miami; creo que esa será la prueba más grande para el equipo”.

Pérez completó las tres primeras carreras de la temporada Cadillac Formula 1 Team

Al ser el piloto que ha completado las tres primeras carreras del Mundial para Cadillac, Pérez es optimista de que la mejora en ritmo seguirá, aunque como lo mencionó por la radiocomunicación tras la competencia, se deben solucionar los problemas de confiabilidad en el tren motriz.

Dentro de todo, confía en que el avance del equipo estadunidense se dará más temprano que tarde, en especial porque habrá un mes de oportunidad para trabajar en las fábricas con la información recopilada en las citas de Australia, China y Japón.

Pienso que hemos progresado en cada Gran Premio; éste es el primero en el que más o menos todo ha sido sencillo, aparte de los problemas de despliegue (de energía) que tuve ayer, todo ha ido sobre ruedas”, afirmó.