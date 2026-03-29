Antonelli gana el GP de Japón y es el líder del campeonato; "Checo" Pérez finaliza 17°

El italiano Andrea Kimi Antonelli tomó el liderato del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 luego del Gran Premio de Japón en una carrera que fue una montaña rusa para él, pero donde un coche de seguridad lo ayudó para retomar la cima cuando parecía solo destinado a tratar de recuperar el podio.

En el arranque, los Mercedes de Antonelli y George Russell no traccionaron de la forma correcta y fueron superados por el McLaren de Oscar Piastri que tomó la cima, esto mientras Charles Leclerc avanzó al segundo. El italiano y ganador de China caía a la sexta posición.

Russell logró escalar hasta la segunda plaza por detrás de Oscar Piastri. El inglés de Mercedes decidió ir a la zona de los pits para colocar el neumático duro a la mitad de la competencia; pero justo un giro después de su detención se presentó un safety car para neutralizar la acción en pista, esto como consecuencia de un fuerte accidente del Haas de Oliver Bearman.

El británico de Haas intentó adelantar a Colapinto. Durante el movimiento el inglés salió del circuito perdiendo el control de su coche sufriendo un fuerte impacto del que resultó sin fracturas o lesiones graves.

La presencia del Safety Car permitió que Antonelli y Lewis Hamilton ingresaran a pits perdiendo menos tiempo respecto al resto. El italiano regresó en el liderato seguido por Piastri, Russell y Hamilton.

Cuando la carrera reinicio; Hamilton se lanzó al ataque de Russell para desplazarlo de la tercera posición. Unos giros después el inglés de Mercedes cometió un error y fue superado por Charles Leclerc para un 3-4 de Ferrari.

Sin embargo, la última posición del podio se definiría en los últimos 12 giros. Luego de un intenso duelo lado a lado; Leclerc adelantó a Hamilton para quitarle la tercera posición. Un giro después, Russell se quitó al siete veces campeón del mundo para avanzar al cuarto e inició una serie de ataques sobre el monegasco buscando la tercera posición, aunque sin éxito.

Russell finalizó cuarto seguido por Norris, quien adelantó a Hamilton en las últimas tres vueltas dejando al de Ferrari en sexto. Pierre Gasly fue séptimo con Max Verstappen en octavo. Liam Lawson y Esteban Ocon cerraron el top 10.

¿Cuál fue el resultado de Sergio Pérez en el GP de Japón 2026?

Sergio “Checo” Pérez finalizó en la posición 17 en el circuito de Suzuka en lo que se convirtió en la tercera carrera consecutiva en la que cruza la meta con la escudería Cadillac.

El mexicano tuvo una carrera en donde, de nueva cuenta, quedó exhibida la fragilidad del Cadillac al perder otro espejo retrovisor, tal como en la carrera de Australia.

Checo Pérez cruzó la meta dos posiciones por delante de Valtteri Bottas ganando un último puesto cuando el Williams de Albex Albon fue a los pits en la parte final de la carrera.