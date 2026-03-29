"Checo" Pérez lanza críticas a la FIA tras accidente de Bearman; Sainz pide cambios 

El brutal impacto de 50G sufrido por Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón ha transformado las críticas teóricas sobre la normativa 2026 en una crisis de seguridad real con varios pilotos señalando que esto se veía venir dada la diferencia de velocidad que existen en ciertos momentos de la carrera.

Tras el accidente de Bearman, que fue el resultado de un diferencial de velocidad al momento de intentar una maniobra sobre el Alpine de Franco Colapinto; el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez indicó que esta situación es una advertencia que ya se veía venir desde los entrenamientos de pretemporada en Bahréin.

Para el piloto mexicano, la gestión de potencia —que depende en un 50% del sistema eléctrico— ha convertido las pistas en un entorno impredecible donde en ocasiones hay grandes diferencias de velocidad, esto porque mientras un piloto puede estar quedándose sin batería otro puede tener el 100 por ciento de la energía a su disposición con diferencias de velocidad punta considerables.

“Son diferencias de velocidad masivas las que puedes tener entre los coches. Era solo cuestión de tiempo”, sentenció Pérez quien dijo que las nuevas normativas están “llevando los reflejos y la seguridad al límite”.

“Desafortunadamente, fue un choque enorme para Oliver, y me alegra mucho que él esté bien”.

Sainz también lanza una crítica a la FIA

Por su parte, Carlos Sainz, en su calidad de director de la GPDA, pidió que se piensen en modificaciones para las carreras dado que lo sucedido con Bearman es un ejemplo de lo que puede suceder ante las diferencias de potencia.

El español recordó que el organismo rector se había centrado en arreglar el espectáculo de la clasificación, dejando de lado los riesgos en carrera. "Me sorprendió mucho cuando dijeron: 'No, solucionaremos la clasificación, dejen la carrera en paz porque es emocionante'; como pilotos, hemos sido extremadamente vocales en que el problema no es solo la clasificación, también es la carrera", disparó Sainz.

El madrileño fue más allá, comparando la magnitud del golpe con su propio accidente de 46G en Rusia 2015, y advirtió sobre el peligro de llevar estos coches a trazados urbanos. "Imaginen ir a Bakú, Singapur o Las Vegas y tener este tipo de velocidades y choques junto a los muros. Como GPDA, hemos advertido a la FIA que estos accidentes van a ocurrir y necesitamos cambiar algo pronto".

Sainz exigió que se escuche a los protagonistas: "Espero que sirva de ejemplo y escuchen a los pilotos y no tanto a los equipos. Algunas personas dijeron que la competición estaba bien, pero la competición no está bien".