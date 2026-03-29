Verstappen mantiene su advertencia de irse: "La vida no es solo F1. Hay otras cosas"

Max Verstappen está lejos de pelear por los podios en la Fórmula 1 2026 y el Gran Premio de Japón fue una exhibición más de que la situación no va por el camino correcto cuando apenas pudo alcanzar la octava posición con su Red Bull RB22.

Aunque el neerlandés intentó remontar desde la undécima posición, la gestión de energía se convirtió en un obstáculo insalvable que sigue afectando el rendimiento de un equipo que se encuentra en la sexta posición del campeonato de constructores.

"Creo que éramos un poquito más rápidos por vuelta, pero simplemente no se puede adelantar", explicó Verstappen. "En fin, se puede adelantar, pero luego ya no tienes batería en la siguiente recta. Así que lo intenté una vez solo para ver, adelanté en la última chicane, pero luego sí, ya no tienes batería en la siguiente recta", dijo en una nueva crítica a la F1

Pese a las críticas por el despliegue, Max defendió la unidad de potencia de Red Bull, aunque admitió que la referencia sigue siendo Mercedes. “No estamos al nivel de Mercedes, son súper fuertes, pero aún tenemos realmente mucho trabajo por hacer en el coche".

Verstappen analizará su futuro

El tetracampeón del mundo aprovechará el parón forzado de abril sin las carreras de Bahréin y Arabia Saudita para meditar su permanencia. Ante la pregunta directa sobre el significado de sus recientes quejas sobre cómo la Fórmula 1 está tirando su motivación, el neerlandés fue tajante y no dejó duda de que sus insinuaciones sobre analizar su futuro son ciertas.

"Lo que quiero exactamente para el futuro. De eso se trata", dijo a la cadena ViaPlay cuando fue cuestionado a lo que se refería el día sábado sobre que pensaría sobre sus próximos pasos en el deporte.

La actual era de motores, donde la potencia se divide al 50% entre el motor de combustión y el sistema eléctrico, ha generado situaciones que Verstappen califica de absurdas.

Verstappen confirmó que el análisis de su carrera ocurrirá en "las próximas semanas, meses". Para Max, la vida fuera del paddock no es una amenaza, sino una alternativa real. "Oh bueno, la vida sigue. La vida no es solo Fórmula 1. Hay múltiples cosas que puedes hacer", sentenció el holandés quien indicó que para él lo más crítico es que competir “tiene que seguir siendo divertido".