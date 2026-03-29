‘Hay cosas positivas’, según Pochettino tras humillación de Bélgica a EU

Para Mauricio Pochettino hubo cosas positivas tras la humillación que se llevó la selección de Estados Unidos de 2-5 frente a Bélgica en Atlanta, a más de 70 días para el inicio del Mundial 2026, lo que genera dudas del combinado de las barras y las estrellas. En el mismo día del amistoso, México igualó 0-0 con Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, donde al final se suscitó un gesto de un aficionado que provocó la incredulidad de Álvaro Fidalgo.

“Un 2-5 siempre es difícil de aceptar, es doloroso. Pero al mismo tiempo creo que debemos quedarnos con muchas cosas positivas. La primera parte fue realmente buena. Es la manera en la que queremos jugar contra un muy buen equipo como Bélgica. Se trata de mantener ese nivel durante 90 minutos, es nuestro desafío”, indicó Pochettino en conferencia de prensa.

Para Mauricio Pochettino, el reto de EU es mantener el nivel durante 90 minutos Reuters

Estados Unidos se adelantó en el marcador con un tanto de Weston McKennie al 39’. Bélgica igualó antes del descanso con gol de Zeno Debast al 45’.

Para la segunda parte, Bélgica se desató a la ofensiva. Amadou Onana hizo el 1-2 al 53’, Charles De Ketelaere de penalti (59') y Dodi Lukébakio marcó un doblete (68' y 82'). Patrick Agyemang descontó al 82’.

Mauricio Pochettino criticó el penal en contra por una supuesta mano de Tim Ream. “El penalti fue el momento en que el partido se volvió difícil de gestionar”.

El próximo martes, Estados Unidos se medirá a Portugal. “Nunca pensamos que iba a ser fácil contara Bélgica ni Portugal. Sabíamos que teníamos que sufrir y que nos iba a dar un poco la realidad. Portugal nos va a poner la misma o mayor exigencia y tenemos que elevar nuestro nivel”.