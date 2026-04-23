Gilberto Mora y Vinícius Jr la rompen en comercial del Mundial 2026

Gilberto Mora debutó en la pantalla, al ser uno de los protagonistas en un nuevo comercial de cara al Mundial 2026. El futbolista mexicano de 17 años aparece con varias estrellas en el anuncio, como Vinícius Jr, Julián Álvarez, Christian Pulisic y Luis Díaz.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana es considerado la “joya” del futbol mexicano. Recientemente superó la lesión y este miércoles ya fue titular con el cuadro que dirige el técnico Sebastián ‘Loco’ Abreu, incluso anotó un gol en la victoria de 3-1 sobre los Tuzos del Pachuca de la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

En el comercial, Gilberto Mora luce la playera de la Selección Mexicana con el número 7 en el pecho. El juvenil mexicano demostró su técnica para “matar” el balón de pechito, controlarlo y hacer una jugada de fantasía.

Tras el partido ente Xolos y Pachuca, Morita expresó que no ha tenido contacto con Javier ‘El Vasco’ Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, y subrayó que quiere enfocarse en lo suyo, en hacer su futbol en los entrenamientos y partidos.

“Ser mejor cada día. Si Dios quiere, estar en esa lista, sería muy feliz”, mencionó Gilberto Mora.

Por la mañana de este jueves, la selección de Brasil recibió una noticia que alerta al seleccionador Carlo Ancelotti, luego de revelarse la baja de Éder Militao por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.