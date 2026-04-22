Gilberto Mora impulsa a Xolos: Tijuana vence 3-1 a Pachuca y sueña con la liguilla

Gilberto Mora salió con el trébol de la suerte para estrenarse como goleador en el torneo. El talentoso mediocampista mexicano se encontró el rechace a un penal que falló para en una segunda oportunidad abrir la cuenta en la victoria de Tijuana 3-1 sobre Pachuca, para dejar al equipo fronterizo con opciones para quedarse con uno de los últimos dos pases a la liguilla.

Mora tuvo minutos por tercer juego consecutivo después de haberse perdido una decena de partidos debido a una pubalgia. Tuvo la confianza para ejecutar la pena máxima que le detuvo el arquero Carlos Moreno; sin embargo, el rechace le quedó a merced para mandarlo a las redes a los 33 minutos.

Diego Abreu -hijo del entrenador Sebastián Abreu- amplió la ventaja a los 37 con una soberbia jugada individual, en la que recibió un pase filtrado por el centro y se quitó a un par de zagueros con dos amagues antes de sentenciar con un suave disparo a las redes.

El tercer tanto llegó de una excelsa ejecución de Josef Martínez a un segundo penal a favor de los locales cuando el partido ya corría en el minuto 81. Víctor Guzmán hizo el tanto de la honra de los visitantes en el sexto minuto del descuento.

Xolos ofreció una de sus mejores actuaciones del campeonato frente a sus aficionados para reanimar sus opciones de clasificarse a la liguilla al cerrar la jornada en la novena posición con 22 unidades.

Xolos de Tijuana ofreció uno de sus mejores partidos de la temporada, con una clara victoria ante uno de los equipos más destacados del curso. Mexsport

Pachuca vivió el otro lado del espectro con una de sus más flojas exhibiciones para renunciar con esta derrota a la opción de ser líder de la clasificación al quedarse con 31 puntos, cuatro menos con relación a las Chivas a falta de un partido.

Mora mostró buenas hechuras a lo largo del encuentro, dejando en el olvido los problemas físicos que lo marginaron. Volvió a los campos en la jornada 14, en la que jugó 28 minutos, y en la pasada en la que tuvo otra media hora.

Moreno evitó un doblete de Mora en los primeros minutos del complemento, cuando sacó un remate con dirección de gol con un manotazo que cedió un tiro de esquina.

Con su vuelta, Tijuana buscará una clasificación en la última jornada cuando visiten al líder Chivas, en la que necesitarán de combinaciones de resultados para quedarse con uno de los últimos pases.

Pachuca cerrará la fase regular defendiendo la tercera posición como anfitrión de Pumas, único equipo que aspira a desbancar a las Chivas del liderato.