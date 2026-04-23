Se venden supuestos trozos de la red de la portería en la que se coronó La Real en la Copa del Rey 

Objetos relacionados al título de la Real Sociedad en la más reciente final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid aparecieron en el sitio de ventas de objetos de segunda mano Wallapop, incluyendo supuestos trozos de red de la portería en la que cayeron los goles del título del equipo txuri urdín a costos de 150 dólares (alrededor de 3,000 pesos).

El Diario Vasco fue el primero en reportar la venta de la memorabilia en este sitio especializado, en el que se encontraban vasos de edición especial del partido, que se dieron en zonas exclusivas del estadio de La Cartuja, réplicas de la Copa del Rey, bufandas conmemorativas, llaveros y hasta esos trozos de red de portería, que se aseguraban eran de la portería en la que cayeron los goles del título del conjunto donostiarra.

En el sitio de venta de objetos de segunda mano en España se promueven supuestos trozos de la red de la final de La Cartuja. Redes sociales

Entre los aficionados de la Real Sociedad, estas propuestas de ventas pueden despertar interés para tener un objeto alusivo a su cuarta corona en la historia del torneo luego de las conquistadas en 1909, 1987, 2020 y 2026. Sin embargo, en el caso de la red de la portería no hay alguna clase de seguridad de que se esté adquieriendo en verdad una parte de lo que fue estuvo en el arco, pues no se están ofertando con alguna clase de comprobante de autenticidad.

El club no tiene relación con esta venta de objetos en una plataforma abierta al público para ofertar cosas en un comercio entre particulares, a diferencia de lo que recientemente sucedió en el reinaugurado Estadio Banorte, en el que tiendas oficiales ofrecían viejas butacas como regalos por compras de objetos oficiales del club América.

La Real Sociedad se impuso en un partido en el que llegó como desfavorecido ante el Atlético de Madrid. Reuters

El conjunto donostiarra conquistó el trofeo tras una dramática tanda de penales (4-3) frente al Atlético de Madrid. El encuentro que tuvo un lleno en el estadio andaluz terminó con un empate 2-2 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.

El joven defensa canterano Pablo Marín fue el encargado de hacer bueno el quinto de los penales del conjunto txuri urdín para consumar la conquista del título, a pesar de haber llegado como el equipo desfavorecido ante los colchoneros.