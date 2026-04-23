La UEFA contra el videoarbitraje: Ceferin cuestiona el sistema arbitral: "Yo tampoco entiendo nada"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, lanzó una crítica inusual y contundente contra el estado actual del arbitraje en Europa. Durante su intervención en Madrid, el dirigente admitió sentirse tan confundido como los aficionados ante la falta de criterios uniformes.

La declaración tuvo lugar en la conferencia The Forum, evento organizado por Apollo Sports Capital. Ceferin reconoció que la disparidad en las interpretaciones de las reglas, especialmente desde la llegada del videoarbitraje (VAR), ha generado un caos conceptual.

Uno de los puntos más críticos señalados por el dirigente esloveno fue la señalización de las manos dentro del área. "Nadie entiende nada. Si es penalti o no, si es intencionado o no... ¿Cómo saberlo si no eres psiquiatra?", cuestionó con ironía.

Para Ceferin, el exceso de análisis técnico está alejando al futbol de su esencia natural y lógica. El presidente subrayó que la tecnología debería limitarse a corregir errores "claros y manifiestos", devolviendo la autoridad principal al árbitro que está sobre el césped.

Aleksander Ceferin (der.) se mostró muy crítico por la forma como ha funcionado el arbitraje en Europa después de la llegada del videoarbitraje. AFP

El mandamás de la UEFA también mostró su descontento con la duración de las revisiones en las principales ligas europeas. Criticó los parones de hasta 15 minutos en competiciones como LaLiga o la Premier League, exigiendo que las intervenciones tecnológicas sean considerablemente más breves.

"Lo que tratamos de explicar a los colegiados es que quien decide es el árbitro del terreno", recordó Ceferin. Su postura busca agilizar el juego y evitar que el videoarbitraje se convierta en un protagonista disruptivo que rompa el ritmo de los encuentros.

Ceferin instó a los cuerpos arbitrales a respetar estrictamente el reglamento del International Football Association Board (IFAB). Según su visión, la adherencia total a la norma es la única vía para reducir el margen de error y la confusión mediática actual.

Asimismo, el presidente lamentó que el diálogo con los clubes sea unidireccional y centrado en la queja constante. Aseguró que las instituciones suelen llamarle exclusivamente para protestar por fallos, pero nunca para reconocer decisiones arbitrales que les han favorecido.

Desde la implementación del VAR en la Champions League en 2019, la UEFA ha modificado sus protocolos en varias ocasiones para intentar unificar criterios. Sin embargo, las polémicas por manos involuntarias y la geometría de los fueras de juego siguen alimentando un debate global sin solución.