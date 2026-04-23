El blindaje de los Tigres apaga el sueño de River Plate por llevarse a Ángel Correa

Ángel Correa es un objeto del deseo de River Plate, pero dadas sus condiciones contractuales luce más a un sueño imposible para que se marche a su país para continuar su carrera deportiva y deje a los Tigres, con los que se ha convertido en un ídolo en la Sultana del Norte.

Desde la cadena ESPN Argentina se informó que Correa fue una petición expresa del entrenador Eduardo Coudet, información que llega después de que River perdiera el fin de semana ante Boca Júniors el clásico argentino.

Pero la misión de sacar a Correa de la disciplina felina parece una misión imposible para casi cualquier equipo del continente, cuando el extremo de 31 años firmó en 2025 un acuerdo de cinco años para jugar con Tigres, estableciendo una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.

Desde Sudamérica se asegura que la dirigencia de uno de los equipos más populares del país ya puso manos a la obra con gestiones encabezadas por el presidente Jorge Brito en busca de hacerse del rosarino, sin embargo desde Monterrey se niega desde el seno de Tigres que siquiera se haya planteado una propuesta.

Tigres de la UANL no tiene la menor intención de facilitar la salida de su figura estelar. El atacante argentino, quien llegó a México tras una década en el Atlético de Madrid, es considerado el corazón del proyecto deportivo que busca dominar la Liga MX.

Ángel Correa corrió con la mala fortuna de ser quien falló el último penal de Tigres en la tanda de la pasada final del torneo Apertura 2025. Mexsport

De su mano, los Tigres llegaron el pasado torneo Apertura 2025 a la final, siendo uno de los refuerzos más relevantes del campeonato. Sus números lo tienen en la élite de la Liga MX con 21 tantos y ocho asistencias en 47 partidos con los felinos.

La idea en Monterrey es clara: Remiten a quien se interese en Correa al pago de la cláusula para hacerse de sus servicios, sino tienen toda la intención de que cumpla con los años que restan a su acuerdo, que lo tienen entre los mejores pagados de la Liga MX.

Para la economía del futbol argentino, incluso para un River Plate con finanzas estables, este monto resulta prohibitivo. Invertir tal suma en un futbolista de 31 años rompería cualquier esquema de sostenibilidad financiera, superando por amplio margen las transferencias más caras de la historia del club.

Correa aterrizó en la Liga MX en 2025 como uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente de México. Su salida del Atlético de Madrid tras ganar la Liga marcó el fin de una era en Europa, consolidando la tendencia de figuras de élite que eligen la competitividad y los altos salarios de Norteamérica.