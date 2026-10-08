Infantino activa ofensiva en África para salvar su reelección en la FIFA tras la pérdida de respaldo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió más recursos para África en su intervención ante los presidentes de las federaciones de futbol en una conferencia celebrada en Cabo Verde. Este representó un discurso público poco habitual desde que fracasara en julio su polémico intento de vender una participación comercial en los torneos de la FIFA, una iniciativa originalmente denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

Infantino tuvo que archivar su plan, que incluía la privatización del 20% de una nueva filial destinada a gestionar los derechos del Mundial masculino, femenino y el Mundial de Clubes. Esto ocurrió tras la dura reacción negativa de países, en su mayoría europeos y norteamericanos, muchos de los cuales le han retirado su apoyo político de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

Durante la cumbre estratégica en Cabo Verde, celebrada con vistas a los próximos comicios del organismo rector, Infantino buscó el respaldo cerrado de las 54 federaciones de la Confederación Africana de Futbol (CAF). Este bloque clave representa más de una cuarta parte del electorado total de la FIFA, convirtiéndose en un caladero decisivo para asegurar su permanencia en el cargo.

En su primer gran acto público tras el rechazo a su plan de comercializar las competiciones, el dirigente suizo-italiano ofreció abrir un espacio de entendimiento. Asimismo, subrayó la estrecha relación de cooperación financiera desarrollada desde el inicio de su gestión en 2016 y reafirmó la intención de la FIFA de sostener e incrementar la inversión en el continente.

La estrategia de Infantino ante la grieta del futbol africano

Infantino valoró la transformación reciente del balompié africano ante los dirigentes deportivos locales.

Como presidente de la FIFA, me enorgullece haber contribuido junto a ustedes un poco a esta revolución en los últimos diez años... Con el programa FIFA Forward hemos invertido mil millones de dólares en África en 10 años, con 124 proyectos diferentes y muchas otras iniciativas”.

Ante las notorias diferencias surgidas recientemente por sus propuestas comerciales, el mandatario abogó por la concertación absoluta.

Cuando se recorre un camino, a veces surgen inquietudes. Cuando surgen, tenemos que abordarlas. Por lo que a la FIFA se refiere, siempre las abordamos con espíritu de diálogo y con los brazos abiertos, el corazón abierto y la mente abierta. Siempre podemos ser mejores y hacerlo mejor”.

Los pilares de la negociación de la FIFA en el continente:

Aumento de subvenciones directas: Una propuesta formal para incrementar los fondos destinados a infraestructuras básicas, campos de entrenamiento y estadios en las naciones de menor presupuesto de la CAF.

Asegurar vitrinas internacionales: El respaldo explícito hacia el nuevo formato ampliado de la Copa del Mundo, el cual garantizó la presencia récord de diez países africanos en la última edición mundialista.

Consolidación de torneos locales: El soporte logístico y financiero continuado a los proyectos de renovación de torneos de clubes en la región para frenar el éxodo prematuro de talento hacia las ligas europeas.

A pesar de que la cúpula de la CAF ha manifestado apoyo institucional, reportes internacionales señalan una fractura interna en el bloque africano, donde federaciones anglófonas de gran peso técnico comienzan a cuestionar el rumbo de la actual administración.