La edad no parece ser un obstáculo para Salomón Rondón. A sus 37 años, el delantero venezolano atraviesa uno de los momentos más productivos de su trayectoria y consiguió una marca que llevaba 17 años sin repetirse en el futbol mexicano: terminar un torneo corto con más de 15 goles.

El atacante del Pachuca se proclamó campeón de goleo del Apertura 2026 con 17 anotaciones, una cifra que no se registraba desde el Apertura 2009, cuando el argentino Emanuel ‘Tito’ Villa alcanzó esa misma cantidad con Cruz Azul. Desde entonces, ningún futbolista había conseguido llegar a ese número durante una fase regular.

Rondón cerró su cuenta en la Jornada 17, al marcar uno de los tantos con los que los Tuzos derrotaron 2-0 al Toluca. Su producción le permitió quedarse con el reconocimiento en solitario y establecer una diferencia considerable respecto a su perseguidor más cercano, Henry Martín, quien concluyó el campeonato con 11 goles.

El venezolano encontró en los Tuzos un escenario para prolongar su vigencia. Dos décadas después de iniciar su carrera profesional con el Aragua de Venezuela, mantiene su capacidad para marcar diferencias y también conserva un lugar importante en la selección de su país.

¿Quién tiene más goles en un torneo corto de Liga MX?

Aunque los 17 tantos de Rondón representan una cifra poco habitual en los últimos años, todavía están lejos de la marca histórica de José Saturnino Cardozo. El paraguayo consiguió 29 anotaciones con Toluca durante el Apertura 2002, registro que permanece como el más alto en la historia de los torneos cortos.

Aquella edición tuvo una particularidad: se disputó con 20 equipos y un calendario de 19 jornadas, por lo que ofreció más oportunidades de gol que los certámenes actuales. Sin embargo, la dimensión de lo conseguido por Cardozo permanece intacta.

Desde entonces, ningún futbolista ha conseguido siquiera alcanzar los 20 goles en una fase regular. Rondón llegó a 17 y devolvió a la Liga MX a una cifra que parecía cada vez más distante.