El Apertura 2026 de la Liga MX llega a su etapa final y, para el inicio de la Liguilla, se confirmaron los partidos, días, horarios y canales en los que se estarán disputando los compromisos de los Cuartos de Final; conoce todos los detalles.

Los invitados a la Liguilla del Apertura 2026 que intentarán sumar un nuevo título a sus vitrinas: Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.

Esta es toda la información acerca de los partidos de Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX, mismos que se disputarán en 4 días distintos:

El trofeo de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario previo a la Final del Clausura 2026. Mexsport

Cuartos de Final de ida, Apertura 2026

Los primeros 90 minutos de las eliminatorias se llevarán a cabo en el estadio de los conjuntos que quedaron en la zona más baja de la tabla general una vez concluida la Fase Regular del Apertura 2026.

Miércoles 25 de noviembre

19:00 / Toluca Vs Atlas – Estadio Nemesio Diez / Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix y Fox One.

21:10 / Monterrey Vs América – Estadio BBVA / Canal 5, TUDN y Vix.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Jueves 26 de noviembre

19:00 / Pachuca Vs Chivas – Estadio Hidalgo / en exclusiva por Fox One.

21:10 / León Vs Cruz Azul – Estadio Nou Camp / en exclusiva por Fox One.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Los Cuartos de Final de la Liga MX se disputarán entre el miércoles 25 y domingo 29 de noviembre. Mexsport

Cuartos de Final de vuelta, Apertura 2026

Los compromisos que definirán a los invitados para las Semifinales del Apertura 2026 se disputarán en CDMX y Guadalajara; en caso de empate global, accederá a la antesala de la Final el conjunto que recibe el compromiso de vuelta debido a su posición en la tabla general.

Sábado 28 de noviembre

19:00 / Atlas Vs Toluca – Estadio Jalisco / Canal 5, TUDN, Vix y LayvTime.

21:10 / América Vs Monterrey – Estadio Banorte / Canal 5, TUDN, Vix y LayvTime.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Domingo 29 de noviembre

19:07 / Chivas Vs Pachuca – Estadio Akron / en exclusiva por Amazon Prime Video.

21:00 / Cruz Azul Vs León – Estadio Banorte / Canal 5, TUDN, Vix y LayvTime.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Apertura 2026 de la Liga MX terminará su actividad de Fase Regular el domingo 22 de noviembre. Mexsport

BFG