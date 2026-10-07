Unidos contra Infantino: El plan secreto de la UEFA en Berlín para derrocar a dirigente de la FIFA

Los principales dirigentes del futbol europeo se han congregado en la capital alemana para trazar una estrategia conjunta encaminada a promover la destitución de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. La cumbre bienal de la UEFA, que agrupa a 55 federaciones nacionales, busca consolidar un frente opositor de última hora antes de que venza el plazo crítico para registrar candidaturas presidenciales.

El plan de la UEFA para destituir a Infantino

La relación entre la directiva liderada por Aleksander Ceferin y el dirigente italo-suizo alcanzó un punto de no retorno tras el polémico proyecto de la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), el cual pretendía privatizar y ceder los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores externos. Aunque el plan fue abortado por la presión continental, la cúpula europea dictamina que la administración actual ha perdido total legitimidad de gobernanza.

El bloque de la UEFA alista una ofensiva integral estructurada en tres frentes jurídicos y políticos:

Denuncia penal en Suiza: Se prepara una querella en los tribunales helvéticos contra Infantino por presunta "gestión desleal" en los convenios comerciales del Mundial.

Evidencia financiera en Estados Unidos: La UEFA ha recurrido formalmente a la justicia de Florida para obligar a las filiales estadounidenses de la FIFA a entregar registros contables confidenciales.

El 'Efecto Blatter': Fuentes internas de la UEFA recuerdan el precedente de 2015. Si Infantino se niega a dimitir y gana la elección, buscarán hacerlo caer días después mediante el cerco judicial activo.

El laberinto electoral rumbo a Rabat 2027

A pesar de la fractura política, destronar al mandatario en las urnas del 77 Congreso de la FIFA, programado para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, representa un desafío monumental.

Votos amarrados: Investigaciones de agencias internacionales apuntan a que Infantino ya tiene asegurados cerca de 90 votos de confederaciones aliadas en África y Asia.

El reloj juega en contra de Europa. El encuentro en Berlín será determinante para definir si el bloque de 55 naciones logra inscribir un candidato unificado antes de que el plazo de registro expire definitivamente el próximo 18 de noviembre.