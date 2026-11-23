Los Cuartos de Final de ida el Apertura 2026 en la Liga MX no podrán contar con la presencia de dos futbolistas que son habituales en sus escuadras, ya que vieron la tarjeta roja durante su último compromiso correspondiente a la Fase Regular y fueron suspendidos; Toluca y Monterrey son los clubes afectados.

De los 12 jugadores que contaban con la oportunidad de disputar Liguilla y que se encontraban apercibidos de cara a la Jornada 17, solamente 6 consiguieron el boleto a la Fiesta Grande, de los cuales ninguno vio una quinta tarjeta amarilla, por lo que todos estarán disponibles con sus respectivas escuadras.

'Gato' Ortiz muestra la tarjeta roja durante partido de la Liga MX en el Apertura 2026. Mexsport

Entre las cartulinas que se mostraron durante la última fecha de la Fase Regular del Apertura 2026, Toluca y Monterrey fueron los equipos perjudicados, quienes tendrán que sustituir a uno de sus futbolistas durante el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final:

Hugo González / Toluca Vs Atlas

Durante el minuto 89 del compromiso ante los Tuzos del Pachuca, Hugo González perdió el balón dentro de su área y jaló a su adversario, ocasionando un penal y viendo la tarjeta roja por haber detenido una oportunidad manifiesta de gol; al no tener más cambios, Paulinho tomó los guantes y defendió el arco Escarlata.

El compromiso que se perderá será el correspondiente a los Cuartos de Final de ida, cuando Toluca reciba al Atlas en el Estadio Nemesio Diez con la obligación de obtener una ventaja que los haga aspirar a superar una eliminatoria en la que tendrán que ganar sí o sí para no terminar eliminados, ya que el empate en el global le favorece a los Rojinegros.

Luis García Palomera es quien estará bajo los tres postes durante, al menos, el siguiente compromiso de los Diablos.

Hugo González fue expulsado en la Jornada 17 del Apertura 2026, por lo que se perderá el inicio de la Liguilla con Toluca. Mexsport

Carlos Salcedo / Monterrey Vs América

El otro de los futbolistas que no podrá contar con actividad durante los Cuartos de Final de ida es Carlos Salcedo, quien durante el partido ante Pumas fue amonestado por reclamos al cuerpo arbitral y, minutos más tarde, cometería una falta en los linderos del área que le representó ver la segunda cartulina amarilla y marcharse de la cancha en el 58’ de tiempo corrido.

El Titán dejará vacante un sitio en la zaga central del conjunto de la Sultana del Norte durante los primeros minutos de la eliminatoria ante el América de Guillermo Almada, conjunto que acumula más de 1 mes sin conocer la victoria dentro de la Liga MX.

Ante su ausencia, Alonso Aceves es el favorito por Matías Almeyda para cubrir la defensa central, quien estaría haciendo mancuerna con el indiscutible Víctor Toro Guzmán.

Carlos Salcedo es expulsado en la Jornada 17 del Apertura 2026 contra Pumas por doble amonestación. Mexsport

BFG