La ministra Marina Ferrari y la Unión Europea exigen frenar la venta del 20% de la filial FIFA Forward Enterprise promovida por Gianni Infantino.

El gobierno de Francia, encabezado por la ministra de Deportes, Marina Ferrari, ha convocado una reunión de urgencia para articular un frente unificado en el futbol europeo. El objetivo primordial de la administración francesa es frenar el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender una participación minoritaria de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados, una maniobra calificada en París como una amenaza directa a la gobernanza global del deporte.

El conflicto político: ¿Qué es FIFA Forward Enterprise?

El centro de la controversia internacional es la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una subsidiaria comercial valorada en la astronómica cifra de 20,000 millones de dólares. La institución con sede en Zúrich busca privatizar más del 20% de sus acciones corporativas con el fin de captar 4,200 millones de dólaresprovenientes de fondos de inversión privados de Wall Street.

Francia, bajo el lema institucional "El futbol no está en venta", ha denunciado este modelo financiero como una transgresión inaceptable que altera drásticamente la esencia competitiva del balompié global.

Transparencia vs. Secretismo: La dura postura de Marina Ferrari

El Ministerio de Deportes francés ha criticado duramente el secretismo unilateral con el que se negoció esta estructura financiera. Marina Ferrari exigió de manera inmediata un proceso democrático, abierto y vinculante que incluya de forma obligatoria a todas las federaciones nacionales asociadas, rechazando tajantemente las decisiones tomadas "entre bambalinas" que hipotecan el futuro de las competiciones internacionales.

Marina Ferrari, responsable del ministerio de Deportes de Francia, ha tomado un papel muy activo en busca de frenar la intención privatizadora de Gianni Infantino con activos de la FIFA. AFP

Un frente europeo unido con el respaldo de la UEFA y la UE

La estrategia diplomática de Francia ha logrado alinear con éxito su postura con la UEFA y ha sumado un respaldo de gran peso político por parte de la Unión Europea. Glenn Micallef, comisario de Deporte de la UE, se unió formalmente a la exigencia del bloque galo lanzando una advertencia contundente para mantener las "manos fuera de nuestro juego".

Con esta acción coordinada, el gobierno francés establece un estado de vigilancia institucional extrema, marcando una "línea roja" regulatoria que, según advierten las potencias del Viejo Continente, no debe ser franqueada bajo ninguna circunstancia por intereses puramente mercantiles.