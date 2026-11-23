La experiencia del Mundial 2026 le abrió nuevamente las puertas a México para organizar una Copa del Mundo. Ahora, con la asignación de la sede del torneo femenil de 2031, el país presentó cuatro estadios como parte de la candidatura conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, que contempla un total de 20 inmuebles.

A diferencia de la justa varonil de 2026, en la que México contó con tres escenarios, para el torneo femenil se agregó una cuarta opción: el Estadio Torreón, casa de Santos Laguna, que todavía debe superar distintas evaluaciones de la FIFA para recibir el visto bueno definitivo.

La propuesta mexicana contempla al Estadio Ciudad de México (Banorte), Estadio Guadalajara (Akron), Estadio Monterrey (BBVA) y Estadio Torreón (TSM). Los primeros tres ya tuvieron actividad en la Copa del Mundo varonil y buscan repetir como anfitriones en 2031.

De acuerdo con el diagnóstico de la candidatura, el Estadio Banorte cuenta con posibilidades de albergar incluso una semifinal, mientras que los inmuebles de Guadalajara y Monterrey podrían recibir encuentros de las rondas de eliminación directa. En el caso de Torreón, su proyección alcanzaría los cuartos de final, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos por el organismo rector del futbol.

Sin embargo, ninguna de las cuatro sedes tiene todavía su lugar asegurado. La FIFA mantiene los recintos bajo evaluación y existe la posibilidad de que la lista de 20 estadios contemplados en la candidatura conjunta se reduzca a 16.

La elección de México también responde al impacto que dejó el Mundial 2026. La respuesta de los aficionados, la infraestructura y la capacidad organizativa del país fueron elementos importantes para que vuelva a formar parte de una Copa del Mundo, ahora en la categoría femenil.

En la Concacaf W Championship, México buscará su boleto al Mundial Femenil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Mexsport

¿México será sede del sorteo de la Copa del Mundo Femenil 2031?

Por ahora, Atlanta, Estados Unidos, aparece como la ciudad propuesta para organizar el sorteo del torneo. Aunque, la decisión podría modificarse conforme avance la preparación del campeonato.

El antecedente más reciente fue el Mundial 2026, cuando se manejaron distintas alternativas, entre ellas Monterrey y Las Vegas, antes de que Washington fuera elegida como sede del sorteo.