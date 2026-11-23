El tenis mundial recibió una noticia preocupante: Jannik Sinner tendrá que someterse a una cirugía de rodilla en Finlandia debido a una lesión persistente, situación que pone en duda su participación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

De acuerdo con información publicada por medios italianos, el tenista de 25 años será intervenido quirúrgicamente este martes. Aunque todavía no existe un plazo definitivo para su regreso, el diario deportivo Corriere dello Sport reportó que el italiano podría permanecer fuera de las canchas hasta cuatro meses.

El tiempo de recuperación se conocerá con mayor precisión después de la operación, por lo que su presencia en Melbourne está seriamente comprometida.

¿Jannik Sinner se perderá el Abierto de Australia?

El actual número dos del mundo tenía la intención de regresar a las competencias a tiempo para disputar el Abierto de Australia, pero la intervención quirúrgica podría modificar sus planes.

Los partidos del cuadro principal del torneo están programados para comenzar el 17 de enero, una fecha que ahora representa un desafío para la recuperación del italiano.

Sinner no disputa un partido oficial desde que conquistó su quinto título de Grand Slam en Wimbledon, en julio. Aunque este mes había manifestado confianza en poder regresar para competir en Australia, también dejó claro que no apresuraría su recuperación.

Sinner también enfrentó problemas físicos y cambios en su equipo

La situación física del italiano ha estado acompañada de otros cambios en los últimos meses. El propio tenista reveló que perdió una cantidad considerable de peso después de someterse a una operación para extirparle las amígdalas, por lo que se encontraba trabajando para recuperar masa muscular.

Además, recientemente terminó su relación profesional con el entrenador australiano Darren Cahill, mientras que el sueco Magnus Norman se incorporó a su equipo técnico.

Estos movimientos llegan en un momento complicado para Sinner, quien busca recuperar su mejor condición física para mantenerse entre los protagonistas del circuito.

Carlos Alcaraz, vigente campeón del Abierto de Australia

Mientras la participación de Sinner permanece en duda, Carlos Alcaraz llega como uno de los grandes referentes del tenis mundial.

El español, ganador de siete títulos de Grand Slam, conquistó el domingo por primera vez las Finales de la ATP y es el vigente campeón del Abierto de Australia.

Una eventual ausencia de Sinner modificaría el panorama competitivo del primer Grand Slam del año y abriría un escenario distinto para los principales aspirantes al título en Melbourne.