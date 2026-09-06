Gianni Infantino está listo para la batalla: va por la reelección en FIFA pese a sus detractores

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, buscará la reelección para el periodo 2027-2031, desafiando la severa crisis política desatada tras el colapso de su ambicioso proyecto financiero. La confirmación de su candidatura ocurre en un escenario de alta tensión en el futbol global, luego de que fracasara su plan de vender el 20% de los derechos comerciales del Mundial a fondos privados por 4,200 millones de dólares, una propuesta que provocó el rechazo unánime del bloque europeo.

A pesar del duro revés comercial impuesto por la presión de los clubes de élite, el dirigente suizo pretende asegurar su permanencia durante el 77.º Congreso de la FIFA, programado para marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. No obstante, la oposición continental trabaja de forma exprés para resquebrajar el apoyo que el mandatario conserva en otras confederaciones aliadas.

La propuesta desató un rechazo rotundo de la UEFA y de las principales ligas europeas, obligando a Infantino a dar marcha atrás tras la intensa presión del futbol de élite.

Los rivales que amenazan el trono de Infantino en la FIFA

La disidencia del balompié internacional acelera sus movimientos antes de que expire el plazo de registro el próximo 18 de noviembre:

Victor Montagliani: El canadiense, jerarca de la Concacaf, surge como la opción más sólida si consolida una alianza estratégica con los sufragios de Norteamérica y Europa.

El canadiense, jerarca de la Concacaf, surge como la opción más sólida si consolida una alianza estratégica con los sufragios de Norteamérica y Europa. Nasser Al-Khelaifi: El presidente del PSG y de la Asociación de Clubes Europeos cuenta con el respaldo del músculo financiero de los conjuntos más poderosos del planeta.

¿Cuáles son las reglas en las elecciones de FIFA?

El proceso de votación en el territorio marroquí se regirá bajo los siguientes estatutos democráticos de la federación internacional: