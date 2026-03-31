FIFA descarta a México: Irán sí jugará en EU el Mundial 2026

La FIFA descartó que México sea una opción para Irán. El presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que los partidos de los iraníes se jugarán conforme al sorteo realizado en Washington el pasado mes de diciembre, por lo que disputarán sus compromisos en Estados Unidos.

“Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, declaró Gianni Infantino durante el descanso del partido amistoso entre Irán y Costa Rica, que se jugó en Antalya, sur de Turquía.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se mantuvo firme en la postura del sorteo del Mundial 2026 AFP

La selección de Irán está encuadrada en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Dos partidos los jugará en el Estadio Los Ángeles y uno en Seattle.

En días anteriores, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, consideró que lo mejor para ellos es que sus partidos del Mundial 2026 se realizaran en nuestro país porque es una nación con la que tienen sentido positivo.

En Irán habían mostrado su interés de jugar sus partidos del Mundial 2026 en México AFP

Ello, ante la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que Irán es bienvenida al Mundial, pero no cree que sea apropiado que estén ahí, “por su propia seguridad”.

Por otro lado, Gianni Infantino se congratuló de que Irán es un equipo muy fuerte. Ya habló con jugadores y técnico, por lo que todo va bien. “He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien”.

El campo de concentración de la selección de Irán está previsto en Tucson, Arizona.